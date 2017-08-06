محکومیت بازی ۲ ورزشکارایرانی مقابل رژیم صهیونیستی درکمیسیون امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح جلسه فوق العاده صبح امروز این کمیسیون اظهار کرد: در ابتدای جلسه امروز، گزارشی از سفر برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اخیر به ترکیه و قطر و عمان ارائه شد و پیرامون روابط ایران و ترکیه و همچنین روابط ایران و همسایشگان بحث شد.
وی افزود: بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این جلسه تأکید کرد که بهبود مناسبات، بهرهوری از ظرفیت متقابل همسایگان و روابط متقابل، نقش محوری در سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی دارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه، همچنین قرار گرفتن دو ورزشکار ایرانی در قالب یک باشگاه خارجی در مقابل تیم ورزشی رژیم صهیونیستی مطرح شد.
نقوی حسینی گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن محکوم کردن حرکت این دو ورزشکار، بار دیگر از همه ورزشکاران و قهرمانان به نام کشور که با گذشتن از مدالهای رنگارنگ و مقامات ورزش جهانی، در برابر ورزشکاران رژیم غاصب، اشغالگر، کودککش، متجاوز و جنایتکار قرار نگرفتند و با احترام گذاشتن به حقوق بشر و در حمایت از همه مظلومانی که مورد ظلم رژیم نامشروع صهیونیستی از غزه تا لبنان، قرار گرفتند، به مقامات و جایگاههای قهرمانی پشت پا زدند و از این ورزشکاران تقدیر و تشکر کرد.
وی افزود: کمیسیون اعلام کرد که پذیرفتن بازی در مقابل ورزشکاران رژیمی که جز اشغال، آدمکشی و تجاوز و خیانت در تاریخ بشر، ارمغان دیگری برای بشریت نداشته، بیاحترامی به حقوق هزاران شهید و آواره و آسیبدیده از رژیم غاصب صهیونیست است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قطعا در این راستا، مسئولین ذیربط اقدامات و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد.
نقوی حسینی گفت: با توجه به ارسال پیشنهادات متعدد و سازنده از سوی دستگاههای مختلف، کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس و همچنین همکاران، ادامه رسیدگی و بررسی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به جلسه بعدی موکول شد.
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