رونمایی از ۵ دستاورد فناورانه محققان جهاد در شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمیدرضا طیبی امروز در نشست خبری که به مناسبت سی وهفتمین سالگرد جهاد دانشگاهی در این نهاد برگزار شد، عنوان کرد: ما در یک سال گذشته تولید ۶ فناوری را توانستیم با موفقیت به پایان برسانیم.

وی با اشاره به فناوری های به نتیجه رسیده در طی یک سال گذشته، اظهار داشت: کسب کامل فناوری پیشرفته ساخت مته های سه دندانه ای حفاری، کسب دانش فنی طراحی و ساخت فرستنده تلویزیون دیجیتال روستایی، کسب دانش فنی کاغذ از کربنات کلسیم، کسب دانش فنی تولید فلورین باعیار اسیدی، کاربرد تولید اسید فلوریدریک برای تولید گاز فلور در محصولات شیمیایی، تولید انواع کاغذ ضدشعله و آنتی باکتریال از جمله طرح هایی بودند که طی یک سال گذشته به تولید رسیدند.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه بنا داریم در شهریورماه همزمان با هفته دولت ۵ طرح فناورانه را رونمایی کنیم، اظهار داشت: به علت برخی مشکلات رونمایی از ۵ فناوری مهم تولید شده به مراسم سالگرد جهاد دانشگاهی نرسید و امیدواریم به صورت یکجا در شهریورماه رونمایی کنیم.

وی با اشاره به طرح هایی که قرار است در شهریورماه رونمایی شود، خاطرنشان کرد: بازوی بارگیری نفت در خارک، مبدل فرکانسی ۶کیلوولت دومگاوات در تلمبه خانه ری، سرامیک های ویژه و نسوز، طرح تولید کربن فعال با پایه قیر طبیعی و ساخت پایلوت آن با ظرفیت ۱۰۰ تن در سال، طرح پکیج نمک زدایی نفت خام به روش الکترواستاتیک با ظرفیت ۲۵ شبکه در روز از جمله طرح هایی هستند که رونمایی خواهند شد.

طیبی با اشاره به فناوری های مهم تولید شده در یک سال گذشته در حوزه پزشکی افزود: تولید داروی ملی تروپیک برای کنترل آلزایمر و کاهش علائم تحریک پذیری در پژوهشگاه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی از جمله افتخاراتی است که در یک سال گذشته به ثمر نشسته است.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به آمار خدمات پزشکی جهاد دانشگاهی اظهار داشت: در طی یک سال گذشته مراجعه زوج های نابارور به مرکز خدمات درمان ناباروری پژوهشگاه رویان حدود ۲۰۰ هزار نفر بوده است.

وی با اشاره به ارائه خدمات موفقیت آمیز در این پژوهشگاه خاطرنشان کرد: لقاح خارج رحمی ۳۵ درصد و لقاح داخل رحمی ۲۰ درصد موفقیت آمیز بوده است.

طیبی با بیان اینکه مراجعات به کلینیک های عمومی جهاد دانشگاهی برابر با ۳۰۰ هزار نفر بوده است، گفت: تعداد مراجعات به آزمایشگاه های تشخیص طبی و ژنتیک ۶۰۰ هزار نفر و برای درمان زخم های مزمن دیابتی حدود ۲ هزار نفر بوده است.

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: همچنین تعداد مراجعه کنندگان به مرکز تحقیقات و درمانی سرطان پستان جهاد دانشگاهی حدود ۸۰ هزارنفر بوده است.

به گفته وی، از سوی دیگر ۶۰ هزار پزشک و کادر درمانی به منازل بیماران اعزام شده اند.

راه اندازی مدرسه اقتصاد مقاومتی توسط جهاد دانشگاهی

طیبی از راه اندازی مدرسه اقتصاد مقاومتی توسط جهاد دانشگاهی خبر داد و گفت: الزامات راه اندازی این مدرسه مشخص شده و قرار است به زودی راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه این مدرسه برای مدیران سراسر کشور مناسب است، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی متکی به توان داخلی است که در این مدرسه چنین موضوعی مطرح می شود تا مدیران کشور از ویژگی های اقتصاد مقاومتی مطلع شوند.

به گفته رئیس جهاد دانشگاهی، در سازمان برنامه و بودجه برای راه اندازی این مدرسه در حال مذاکره هستیم.

تاسیس پارک علم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی

طیبی در ادامه تصریح کرد: مذاکرات کار تاسیس پارک علم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی با وزارت علوم تحقیقات و فناوری نهایی شده است.

وی افزود: قرار است این پارک در دانشگاه علم و فرهنگ راه اندازی شود.

تعداد مقالات نمایه شده توسط محققان جهاد دانشگاهی در ISI

طیبی خاطر نشان کرد: در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ تعداد قرادادهای کارفرمایی جهاد از ۵۰۰ قرارداد به ۴۶۹ قرارداد کاهش یافت و تعداد مقالات چاپ شده خارجی جهاد نیز ۱۵.۸ درصد رشد داشت.

وی افزود: همچنین ۳۷۹ مقاله در سال ۹۴ به ۴۲۹ مقاله در سال ۹۵ رسیده اما در حوزه ثبت اختراعات و اکتشافات توانستیم ۱۶ اختراع و شش ژن را ثبت کنیم که نسبت به سال ۹۴، ۱۵.۴ درصد کاهش داشته ایم.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به مقالات نمایه شده در ISI گفت: از سوی دیگر ۳۶۲ عنوان مقاله داشتیم که نسبت به سال قبل ۲۱.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال۹۵ ، ۵۳ عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف به چاپ رسید که نسبت به سال ۹۴ ۱۲.۸ درصد افزایش داشت.

اخذ مجوز تاسیس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین پزشکی

رییس جهاد دانشگاهی در ادامه گفت: توانستیم مجوز تاسیس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین پزشکی را از وزارت بهداشت بگیریم.

وی افزود: از طرفی در حوزه آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی جهاد به دلیل کیفیتی که ارائه می‌کنیم تبدیل به برند آموزشی شده‌ایم از این رو تعداد فراگیران این دوره‌ها ۱۵ درصد رشد داشته و به ۶۵۵ هزار نفر رسیده است.

توانایی جهاددانشگاهی درمتولی بودن انتقال فناوری

رئیس جهاد دانشگاهی اظهار داشت: ما می‌توانیم خریدهای خارجی را تجمیع و در مقابل امتیاز انتقال فناوری را درخواست کنیم که جهاددانشگاهی می‌تواند متولی این امر در کشور شود.

وی گفت: با وزارت امور خارجه و چهل سازمان هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم تا توانستیم در نهایت اولین پایلوت در حوزه پزشکی در کشور افغانستان را اجرا کنیم.