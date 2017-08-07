اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزش تیمش برابر سپیدرود رشت گفت: بازی خوبی انجام دادیم و توانستیم به یک برد شیرین دست پیدا کنیم. البته چه ببریم و چه ببازیم تحت فشار هستیم اما جذابیت فوتبال همین است.

وی افزود: تیم ما ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه است. نفراتی در تیم ما وجود دارند که سنشان ۲۱ سال است ولی از جان مایه می گذارند و همه تلاششان این است که بتوانیم در پایان هر بازی سه امتیاز را کسب کنیم.

سرمربی سیاه جامگان در ادامه اظهار داشت: روزهای سختی را در لیگ هفدهم خواهیم داشت، هر چه از زمان بازی ها می گذرد تیمها شرایط بهتری پیدا می کنند و از آمادگی بیشتری برخوردار می شوند و کار برای همه تیمها برای گرفتن سه امتیاز مشکل می شود.

میثاقیان در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت ورزشگاهتان برای دیدارهای خانگی مشخص نیست گفت: این یک بحث مدیریتی است و من نمی توانم جواب بدهم اما تا آنجا که در جریان هستم ما از فولاد خوزستان در ورزشگاه ثامن پذیرایی می کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که برای پیروزی برابر سپید رود رشت به بازیکنان پاداش داده اید یا خیر؟ گفت: ما در دیدار هفته اول که به تساوی رسیدیم به بازیکنانمان پاداش دادیم، تیم ما خصوصی است و منابع مالی زیادی ندارد اما مسئولان تیم در تلاش هستند تا برد مقابل سپید رود را بی جواب نگذارند. بازیکنانم می دانند که مدیران سیاه جامگان تمام فکرشان این است که به تیم آرامش داده تا بازیکنان بتوانند با فکری باز به مصاف حریفانشان بروند.

سرمربی سیاه جامگان در خصوص دیدار روز جمعه تیمش برابر فولاد خوزستان تصریح کرد: مقابل تیمی بازی داریم که از سرمربی با دانشی سود می برد، پورموسوی نشان داده که می تواند یک سرمربی موفق در فوتبال ما باشد. فولاد خوزستان حریف سرسختی برای ما خواهد بود و ما باید با ارائه یک بازی منطقی بتوانیم در خانه خودمان سه امتیاز دیگر را کسب کنیم اگرچه می دانیم کار سختی مقابل فولاد داریم اما برای بازیکنان با تعصب و پرتلاش من هیچ غیرممکنی وجود ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از مردم مشهد می خواهم که تیم ما را تنها نگذارند. ما به حضور آنها در ورزشگاه نیاز داریم و حمایت آنها از سیاه جامگان می تواند ضامن پیروزی ما برابر حریفان باشد.