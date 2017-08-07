قیمت تخم مرغ متعادل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا ترکاشاوند در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد افزود: طی ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری سه هزار و ۵۰۰ تومان بود که تولید کنندگان حداقل هزار تومان زیر قیمت این محصول را عرضه می‌کردند.

وی اظهار داشت : اتحادیه در جهت ایجاد تعادل در بازار به نحوی عمل می کند که نه تولیدکنندگان زیان کنند و نه در حق مصرف کنندگان احجاف شود. در برخی مواقع ضرورت دارد به دلیل افت شدید قیمت بخشی از تخم مرغ موجود در بازار جمع آوری تا از ضرر و زیان بیشتر به تولیدکنندگان جلوگیری شود.

ترکاشوند با بیان اینکه در یک ماه اخیر به جهت تعادل بخشی به بازار تخم مرغ بخشی از تخم مرغ موجود در بازار جمع آوری شد، دلیل رشد قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر را گرما و افت تولید دانست و اظهارداشت: در حال حاضر هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی در میادین ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان در اختیار غرفه داران و ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان می رسد.

وی گفت: متاسفانه هر شانه تخم مرغ در برخی از مناطق به دلیل دخالت یک سری عوامل واسطه و سودجو با قیمت ۱۵ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می رسید که با ورود به موقع اتحادیه و عرضه مستقیم تخم مرغ هم اکنون این موضوع منتفی شده است.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران با تاکید بر حمایت جدی از تولید کنندگان کشور یادآورشد: برنامه ریزی ها باید به نحوی باشد که تولید داخلی به لحاظ اقتصادی از صرفه قابل قبولی برخوردار باشد.