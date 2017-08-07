سهمیه قطار سمنان- مشهد ۱.۵ برابر افزایش پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد زادخور در نشست بررسی مشکلات راه آهن دامغان که شامگاه یکشنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن اشاره به افزایش ۱.۵برابری ظرفیت قطار محلی سمنان-مشهد، بیان داشت: در حال حاضر روزانه ۸۰ رام قطار مسافربری در مسیر تهران- مشهد وبالعکس تردد دارند که اگر بخواهیم در تمام ایستگاه ها قطار توقف داشته باشد زمان سفر قطارهای تهران- مشهد از هشت ساعت به ۱۱ ساعت افزایش پیدا می کند لذا باید نگاه محلی به قطارها داشته باشیم.

وی علت حذف قطار محلی شاهرود- تهران و همچنین سمنان- مشهد را عدم وجود مسافر بیان کرد و افزود: تعداد بلیط در محور تهران- مشهد بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر صندلی است و از آنجا که سیستم فروش بلیط به صورت الکترونیکی محسوب می شود و یک ماه پیش از حرکت قطار امکان خرید آن وجود دارد مردم نباید مشکلی در تهیه بلیط قطارها داشته باشند و از سوی دیگر یک هزار و ۵۰۰ مرکز فروش بلیط قطار در سطح کشور وجود دارد که تمامی خدمات این حوزه را ارائه می کنند.

مشهد-تهران پرترددترین خط ریلی کشور

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱)، گفت: راه آهن تهران- مشهد بروزترین و بهترین خط ریلی کشور است چرا که این خط قرار است سالانه به ۸۰ میلیون مسافر خدمات ارائه دهد لیکن قطارهای باعمر بیش از ۳۰ سال، از مسیر راه آهن تهران- مشهد حذف شده است همچنین برقی کردن قطارهای این مسیر به روش سرمایه گذاری بی او تی، در زمان دولت دوازدهم به اتمام خواهد رسید.

زادخور بیان داشت: در صورت اجرای این طرح سرعت قطارها به ۲۰۰کیلومتر بر ساعت می رسد و مدت زمان کنونی تردد در مسیر مشهد-تهران، نصف خواهد شد که قطعا مردم استان سمنان نیز از آن به خوبی منتفع خواهند شد.

وی همچنین از تعویض سوزن های چوبی با بتونی در محور شهرستان گرمسار- شاهرود انجام شده و محور شاهرود تا ایستگاه نقاب در استان خراسان رضوی به مثابه یک کار جهادی و عظیم در مجموعه راه آهن شمالشرق(۱) یادکرد.

۹۰ درصد از مسیر ریلی استان سمنان بتنی ونوسازی شد

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) با یادآوری اینکه این اداره کل دارای یک هزارو ۳۵۷ نیروی انسانی است که یک هزارو ۲۰۱ نفرآنان عملیاتی و بقیه اداری هستند که ۵۴۰ کیلومتر از خط اصلی مسیر ریلی ۹۲۶ کیلومتری تهران – مشهد را زیر پوشش خود دارند، گفت: ۹۰ درصد از مسیر ریلی حوزه استحفاظی این اداره کل به طول ۵۴۰ کیلومتر، بتنی ونوسازی شده است.

زادخور با بیان اینکه تنها ۱۰ درصد از مسیر ریلی حوزه استحفاظی این اداره کل نیاز به نوسازی و بهسازی دارد، افزود: علاوه بر فعالیت های روزمره کار آموزش ضمن خدمت برای کارکنان با هدف به روز رسانی اطلاعات، کاهش خطاهای انسانی و کاهش حوادث ریلی درخطوط راه آهن به طورمنظم درحال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه قطارسمنان- مشهد به دلیل بازدهی وکیفیت پایین ازاین مسیرریلی باهدف رضایتمندی مسافران حذف شد، خاطرنشان کرد: انتقال مسافران مسیرسمنان به مشهد بین قطارهای اتوبوسی، درجه یک و دو نوع قطار با کوپه‌های چهار تخته تقسیم شده است که از آن زمان، تردد مسافران استان سمنان ۱۵۰ درصدافزایش یافت.

زادخور با بیان اینکه این مسیر دوخطه است و در مجموع یک هزار و ۸۰ کیلومتر خط آهن زیر نظر اداره کل راه آهن شمالشرق(۱) در دست نگه داری بوده و فعال است، افزود: روزانه ۸۵ رام قطار در این خطوط تردد می‌کند.

راه آهن به تپه حصار دامغان آسیب نزند

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: یکی از دغدغه های ما در مباحث مربوط به راه آهن، این است که باید به منطقه باستانی تپه حصار توجه ویژه شود و از آسیب رساندن به آن اجتناب کنیم.

ابوالفضل حسن بیگی بیان داشت: محوریت برنامه های راه آهن شمالشرق(۱) در کنار ارتقای خدمات به مسافران می بایست بر مبنای حفظ و حراست از تپه حصار قرار گیرد.