به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه یکشنبه نشست بررسی مسائل و مشکلات ایستگاه راهآهن دامغان با محوریت پیگیری مطالبات مردمی در حوزه حملونقل ریلی به ریاست فرماندار شهرستان و با حضور زادخور، مدیرکل راهآهن شمال شرق (۱) در سالن ولایت فرمانداری تشکیل شد.
فرماندار دامغان در این نشست با اشاره به دغدغههای مردمی درباره عدم توقف برخی قطارها در ایستگاه دامغان اظهار داشت: موضوع توقف قطارها در ایستگاه دامغان به یکی از مهمترین مطالبات مردم تبدیل شده است و در همین راستا مذاکراتی با مدیرکل راهآهن شمال شرق کشور انجام گرفت و نشستی نیز با همین موضوع در شاهرود برگزار شد. علاوه بر آن، استاندار سمنان و نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسلامی نیز برای رفع این دغدغه پیگیریهای مستمری داشتهاند.
علیرضا نوچه ناسار افزود: این جلسه بهمنظور بررسی آخرین وضعیت ایستگاه دامغان و ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجامشده تشکیل شده است. راهآهن یکی از زیرساختهای مهم کشور است و شهرستان دامغان نیز از نعمت وجود این ظرفیت در حوزههای مسافربری، صنعتی و معدنی بهرهمند است و براین اساس لازم است خدمات ایستگاه دامغان متناسب با نیاز مردم و جایگاه شهرستان ارتقا یابد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای اداره کل راهآهن شمال شرق کشور و همراهی اصحاب رسانه در پیگیری مطالبات مردمی خاطرنشان کرد: افزایش سهمیه بلیت قطار دامغان، رسیدگی به مشکلات کارکنان و لوکوموتیورانها و همچنین توقف مجدد برخی قطارها در ایستگاه دامغان از جمله محورهای اصلی این نشست بود.
شایان ذکر است فرشاد زادخور، مدیرکل راهآهن شمال شرق (۱)، در این نشست با قدردانی از همراهی و همکاری مسئولان و پیگیریهای مستمر مطالبهگران اظهار داشت: با اقدامات انجامشده، توقف چهار قطار از دوازده قطاری که توقف آنها در ایستگاه دامغان لغو شده بود، از ابتدای مهرماه به حالت عادی بازمیگردد.
وی گفت: همچنین تلاشها برای بازگشت توقف چهار قطار دیگر نیز ادامه دارد که تحقق این موضوع میتواند نقش بسزایی در تسهیل رفتوآمد مسافران و زائران حرم مطهر امام رضا (ع) ایفا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، این خبرگزاری پیش از این در گفتوگو با علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس با عنوان «قطارهای بیتوقف» دردسر بزرگ مسافران دامغانی نسبت به خواسته مردم اقدام به مطالبهگری کرده بود.
نظر شما