به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضائی‌برون صبح جمعه در حاشیه کمیسیون سوانح راه آهن شمالشرق(۱) در شاهرود اعلام کرد: در پی حمله به زیرساخت‌های ریلی کشور، با اجرای یک عملیات واکنش سریع، امنیت مسافران را در اولویت قرار داده و آنان به سلامت به مقصد منتقل شدند.

وی افزود: به منظور حفظ جان و ایمنی مسافران و در پی آسیب به مسیر خطوط ریلی، ۲ رام قطار در ایستگاه شاهرود متوقف شد و بلافاصله با هماهنگی‌های انجام شده، فرایند انتقال مسافران از طریق ناوگان جاده‌ای انجام شد.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) بیان کرد: در این شرایط اضطراری، ۲۳ دستگاه اتوبوس برای انتقال مسافران از ایستگاه شاهرود به سمت مشهد مقدس به‌کار گرفته شد تا با کمترین تأخیر و بالاترین سطح ایمنی، مسافران به مقصد خود برسند.