بسیاری از روستاهای سیلاب و کلوار آب آشامیدنی سالم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله پاسره ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: چند روستای منطقه سیلاب و کلوار هم اکنون با چالش کمبود آب مواجه هستند که عمده ترین دلیل آن کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه به واسطه خشکسالی های چند سال اخیر است.

پاسره تصریح کرد: بر خلاف ادعاهای مطرح شده در زمینه نبود هیچگونه آب و استفاده مستقیم روستاییان از آب آلوده رودخانه، آب روستاهای منطقه کماکان از همان چشمه ای که در سال ۸۰ آماده شد، تامین می شود اما در سال های اخیر به واسطه کاهش بارندگی و خشکسالی میزان آب آن بسیار کم شده، اما آب آن قطع نشده و اعتقاد ما بر این است که آبی که ما باید به روستائیان برسانیم باید بیش از این مقدار باشد، اما اینکه به کلی آب وجود ندارد و مردم از آب آلوده استفاده می کنند واقعیت ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گفت: علیرغم صحبت برخی اهالی مبنی بر بی تفاوتی مسئولان، در بازدیدهای مکرری که مسئولان آبفای روستایی استان و شهرستان از این منطقه داشتند رسوب زیاد آب و کم شدن شدید منابع آبی عمده ترین مشکلات منطقه ذکر شد که با رایزنی هایی که داشتیم قرار شد بلافاصله بعد از "تامین اعتبار" با اختصاص مبلغ ۲۱۸ میلیون تومان، علاوه بر نوسازی شبکه های آبرسانی منبع جدید نزدیک خرم راه برای استفاده آن بخش از روستاها که مشکلاتی دارند را به مدار بهره برداری ببریم.

پاسره گفت: متاسفانه برخی روستاهای منطقه سیلاب و کلوار حتی مسیر دسترسی مناسبی نیز ندارند واین به گونه ای است که به صورت سیار هم امکان آبرسانی وجود ندارد و همین سختی دسترسی یکی از مشکلات پیش روی ما است.

پاسره همچنین تاکید کرد: روستاهای سیلاب و کلوار دارای تاسیسات آب هستند و کنتور نیز دارند.

وی افزود: در برخی روستاها با وجود اینکه آب هر چند کم به مردم میرسد، هزینه آب مصرفی صفر منظور شده و تنها آبونمان صادر می شود که این هزینه را نیز هیچ فردی در این روستاها پرداخت نکرده است.

مدیرعامل آبفار استان گفت: کلیه نیازسنجی ها و مطالعات مربوط به تغییرات در شبکه ها و راه اندازی منبع جدید تامین آب روستاهایی که با چالش آبی مواجه شده اند انجام شده است و در صورت تامین اعتبارات لازم، عملیات اجرایی آن کلید می خورد.

پاسره با اشاره به کم شدن و حتی خشک شدن برخی منابع آب در مناطقی از استان تصریح کرد: متاسفانه خشکسالی های چند سال اخیر موجب کاهش شدید منابع آبی سطحی و زیرزمینی شده است و در برخی مناطق به واسطه مسیرهای دسترسی حتی آبرسانی سیار نیز دشوار است.

وی افزود: با وجود مشکلات، از همه امکانات و ظرفیتها برای رفع مشکلات حیاتی ترین نیاز روستاها استفاده کردیم و در مورد روستاهای مناطق سیلاب و کلوار نیز اقدامات به همین ترتیب است.