۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

آثار حمیدرضا صدر نقد و بررسی می‌شود

آثار حمیدرضا صدر در چهارمین شب از سلسله ‌نشست‌های «۱۰ شب، ۱۰ نویسنده» چهارشنبه هفته جاری ۱۸ مردادماه نقد و بررسی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین برنامه از سلسله ‌نشست‌های حوزه نقد و نظر تحت عنوان «۱۰ شب، ۱۰ نویسنده» آثار ادیبان ایرانی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و در چهارمین شب نیز، آثار حمیدرضا صدر نویسنده، منتقد سینما و مفسر، کارشناس و پژوهشگر حرفه‌ای فوتبال؛ با حضور لادن نیکنام و به میزبانی اسماعیل باستانی در ساعت ۲۰ روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه جاری نقد و بررسی می‌شود و حضور در این نشست برای همه‌ علاقه‌مندان به حوزه ادبیات آزاد و رایگان است.

آثار این نویسنده و مترجم از جمله شامل «یونایتد نفرین‌شده» نوشته «دیوید پیس»، «تو در قاهره خواهی مرد»، «یه چیزی بگو»، و «سیصد و بیست و پنج» است.

یادآوری می‌شود در هر یک از این سلسله ‌نشست‌های «ده شب، ده نویسنده» علاوه بر دیدار علاقه‌مندان ادبیات با نویسنده‌های محبوب خود، با حضور منتقدین ادبی کارنامه یک نویسنده مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این نشست‌ها در خیابان شریعتی، بالاتر از قیطریه، جنب بانک پارسیان، پلاک ۱۸۳۱ برگزار می‌شود.

