ایجاد تسهیلات ویژه خبرنگاران برای تاسیس خانه فرهنگ مشارکتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، حجت الاسلام ناصری پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: دخیل کردن شخصیت های حقیقی و حقوقی در امور فرهنگی هنری، در عرصه برنامه ریزی و اجرا و با حمایت و پشتیبانی و بهره گیری از ظرفیت های مشارکتی ایشان در اجرای برنامه ها و طرح های فرهنگی هنری از جمله اهداف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.

وی اظهارداشت: خبرنگاران نیز از جمله قشرهای فرهیخته و آگاه جامعه هستند که حضورشان در عرصه فعالیت های فرهنگی به ویژه در حوزه فرهنگ رسانه می تواند موثر باشد و از این همین نظر، تصمیم گرفته ایم با همکاری فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی، تسهیلاتی را ویژه خبرنگاران در جهت تسریع تاسیس خانه های فرهنگ مشارکتی در نظر بگیریم.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تصریح کرد: خبرنگاران جهت بهره مندی از این تسهیلات ابتدا باید از فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی، معرفی نامه ای دریافت کنند و در مرحله بعد جهت تاسیس خانه فرهنگ مشارکتی همراه با معرفی نامه به مرکز مشارکت های فرهنگی هنری مراجعه کنند.

ناصری پور یادآور شد: مراکز مشارکتی به مراکزی گفته می شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تأسیس و با تأمین سرمایه به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، تفریحی، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی هنری و تولید محصولات آموزشی برای گروه های سنی مختلف فعالیت‌ می‌ کنند.

اهالی رسانه و خبرنگاران متقاضی تاسیس خانه های فرهنگ مشارکتی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه برخورداری از این تسهیلات به مرکز مشارکت های فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مراجعه کنند و یا با شماره ۸۸۸۹۵۵۹۴ تماس بگیرند.