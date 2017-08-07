۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

ناصری‌پور خبر داد:

ایجاد تسهیلات ویژه خبرنگاران برای تاسیس خانه فرهنگ مشارکتی

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در آستانه روز خبرنگار از ایجاد تسهیلاتی ویژه خبرنگاران برای تاسیس خانه فرهنگ مشارکتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی،  حجت الاسلام ناصری پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: دخیل کردن شخصیت های حقیقی و حقوقی در امور فرهنگی هنری، در عرصه  برنامه ریزی و اجرا و با حمایت و پشتیبانی و بهره گیری از ظرفیت های مشارکتی ایشان در اجرای برنامه ها و طرح های فرهنگی هنری از جمله اهداف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.

وی اظهارداشت: خبرنگاران نیز از جمله قشرهای فرهیخته و آگاه جامعه هستند که حضورشان در عرصه فعالیت های فرهنگی به ویژه در حوزه فرهنگ رسانه می تواند موثر باشد و از این همین نظر، تصمیم گرفته ایم با همکاری فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی، تسهیلاتی را ویژه خبرنگاران در جهت تسریع تاسیس خانه های فرهنگ مشارکتی در نظر بگیریم.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تصریح کرد: خبرنگاران جهت بهره مندی از این تسهیلات ابتدا باید از فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی، معرفی نامه ای دریافت کنند و در مرحله بعد جهت تاسیس خانه فرهنگ مشارکتی همراه با معرفی نامه به مرکز مشارکت های فرهنگی هنری مراجعه کنند.

ناصری پور یادآور شد: مراکز مشارکتی به مراکزی گفته می شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تأسیس و با تأمین سرمایه به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، تفریحی، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی هنری و تولید محصولات آموزشی برای گروه های سنی مختلف فعالیت‌ می‌ کنند.

اهالی رسانه و خبرنگاران متقاضی تاسیس خانه های فرهنگ مشارکتی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه برخورداری از این تسهیلات به مرکز مشارکت های فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مراجعه کنند و یا با شماره  ۸۸۸۹۵۵۹۴ تماس بگیرند.

حمید نورشمسی

