دستورالعمل فیفا در هفته های ابتدایی لیگ برتر اجرا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دکتر توحید سیف برقی با اشاره به وقفه سه دقیقه ای (Cooling Break) که بر اساس قانون فیفا در مسابقات فوتبال اعمال می شود، عنوان کرد: دقیقا نکات مدنظر فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در نظر گرفته شده است. در واقع سلامتی ورزشکاران بر نتیجه ارجحیت دارد، به همین دلیل سلامت بازیکنان و جبران آبی که ورزشکاران طی فعالیت از دست می دهند، با اجرای این طرح پوشش داده می شود. فیفا این وقفه را برای اولین بار در جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل اجرایی کرد تا فوتبالیست در این زمان مایعات مصرف کند و اصلا در این وقفه هایی که طی بازی ایجاد می شود، بحث استراحت از سوی فیفا مطرح نبوده بلکه بحث، جایگزینی مصرف مایعات و ریکاوری بازیکنان است.

وی در ادامه درباره اجرای دستورالعمل توقف مسابقه برای خنک شدن بازیکنان در رقابتهای لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: این دستورالعمل در هفته های اول و دوم لیگ برتر فوتبال با توجه به شرایط آب و هوایی در بعضی مسابقه های لیگ برتر با توجه به برودت دما و رطوبت اجرا شد. آنچه مسلم است این روند با توجه به گرمای هوا در هفته سوم به بعد با جدیت بیشتری توسط سازمان لیگ اجرا خواهد شد.

رئیس کمیته پزشکی در ادامه افزود: اجرای این قانون برای مسابقات لیگ دسته اول نیز با هماهنگی بین کمیته پزشکی و سازمان لیگ برتر انجام خواهد یافت. بر همین اساس قبل از مسابقه نماینده فدراسیون به ارزیابی شرایط آب و هوایی می پردازد و در نهایت تصیم گیرنده نهایی برای دادن (Cooling Break) داور مسابقه است. در دقیقه ۳۰ و ۷۵ باید داور به عنوان زمان نوشیدن آب، بازی را متوقف کند و حداکثر ۳ دقیقه زمان نوشیدن آب به بازیکنان داده می شود.

دکتر سیف در ادامه اظهار داشت: نکته ای که حائز اهمیت است شروع و پایان این وقفه سه دقیقه ای، فقط با سوت داور انجام خواهد شد، در این مدت توپ باید خارج از زمین باشد و همه گوش به فرمان سیگنال های داور باشند. این موضوع خوشبختانه از ابتدای لیگ در حال انجام است و در هفته های آتی نیز با جدیت اجرا می شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی مناسب مسابقات لیگ کشور گفت: با توجه به برنامه ریزی خوبی که سازمان لیگ برای زمان مسابقات انجام داده است، خوشبختانه شرایط به نحوی پیش رفته که مسابقات در بهترین شرایط آب و هوایی از نظر زمانی در حال انجام است. در هفته های بعدی لیگ، احتمالا گرما بالا می رود این حساسیت توسط ناظران سازمان لیگ در مسابقات بیشتر خواهد شد. بحث سلامتی بازیکنان مد نظر ما است که خوشبختانه ناظرین مسابقات به این موضوع آگاهی کامل دارند.

رئیس کمیته پزشکی در پایان تاکید کرد: نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که فردی که دچار کمآبی خفیف یا متوسط می شود خیلی زود دچار خستگی در طی فعالیت ورزشی می شود و واضح است که فردی هم که دچار خستگی می شود، به راحتی دچار آسیب هم خواهد شد و این افراد علاوه بر کمآبی، به راحتی در معرض آسیبهای ورزشی قرار می‌گیرند، بنابراین سلامت بازیکنان بر نتیجه مسابقه ارجحیت دارد.