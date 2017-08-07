به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نشان عصر امروز دوشنبه در جلسه تشریح پروژه‌های عمرانی شهرستان دزفول که با حضور معاون عمرانی استانداری خوزستان و هیئت همراه وی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه میراث فرهنگی استان خوزستان در کشور بسیار شناخته شده و رفیع است که در این میان سهم شهرستان دزفول نیز بسیار قابل‌توجه است.

وی با بیان اینکه دزفول از نظر میراث فرهنگی موقعیت ارزشمندی دارد، افزود: خوشبختانه پس از چهار دهه توقف از زمستان سال گذشته کاوش‌های محوطه تاریخی جندی‌شاپور دزفول آغاز شده که دستاوردهای مهمی را در پی داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان عنوان کرد: در حال حاضر دو پروژه مطالعاتی و هشت پروژه عمرانی در زمینه میراث فرهنگی در دزفول در حال انجام است.

نشان، بهسازی و بازسازی پل باستانی دزفول و چند خانه تاریخی را از جمله این طرح‌ها برشمرد و اضافه کرد: حجم وسیعی از فعالیت‌های عمرانی در زمینه میراث فرهنگی در خوزستان متعلق به شهرستان دزفول است که بسیار ارزشمند هستند.

وی همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بقعه تاریخی یعقوب لیث گفت: با توجه به اینکه این مکان مهم تاریخی در محدوده محوطه تاریخی جندی‌شاپور قرار دارد بسیار طرح ارزشمندی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان با بیان اینکه تاکنون مهم‌ترین عنصر گردشگری در استان خوزستان، گردشگری تاریخی بوده افزود : اما در چند سال گذشته گردشگری طبیعی نیز در استان جایگاه ویژه‌ای به دست آورده چرا که خوزستان از تالاب‌ها، رودخانه‌ها و ظرفیت‌های عظیمی در این حوزه برخوردار است.

نشان با تقدیر از مسئولان دزفولی در جهت برخورد و عدم اجازه حضور به تورهای گردشگری غیرمجاز به دزفول گفت: نباید اجازه دهیم اتفاقات ناگواری همچون حادثه تلخ چال کندی در دزفول تکرار شود هر چند این امر نیز نشان‌دهنده ظرفیت گردشگری آبی در دزفول است که در صورت مدیریت می‌تواند به‌خوبی شکل بگیرد.

وی با اشاره به پتانسیل عظیم دزفول در حوزه تولید صنایع‌دستی توضیح داد: هر دو سال یک‌بار سازمان میراث فرهنگی، نشان مرغوبیت به برخی کالاها و اقلام صنایع‌دستی اعطا می‌کند که دزفول همواره در زمینه خراطی، کپو بافی، گلیم‌بافی و سایر رشته‌ها سهم عمده‌ای در دریافت این نشان‌ها داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان، دزفول را بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده صنایع‌دستی در خوزستان و جزو ۱۰ صادرکننده برتر کشوری برشمرد و اظهار کرد: با وجود همه کمبودها و نیازهایی که در زمینه میراث فرهنگی در دزفول وجود دارد اما اقدامات و تلاش‌های بسیار ارزشمند و متعددی نیز در این حوزه انجام شده که جا دارد از فرمانداری دزفول و اداره میراث این شهرستان تقدیر ویژه‌ای به عمل آید.