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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۵:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

افزایش واردات و توزیع گوشت استرالیایی/قیمت گوشت ترمز کشید!

افزایش واردات و توزیع گوشت استرالیایی/قیمت گوشت ترمز کشید!

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به توقف روند افزایشی قیمت این نوع گوشت در بازار گفت: میزان واردات و توزیع گوشت استرالیایی افزایش یافته است.

علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بازار گوشت گوسفندی اظهارداشت: قیمت این نوع گوشت نسبت به ۱۰ روز گذشته تقریبا بدون تغییر مانده و درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان بین ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است.

وی به این پرسش که با توجه به نزدیک شدن عید قربان پیش بینی می کنید بازار گوشت چه وضعیتی طی روزهای آینده داشته باشد؟ پاسخ داد: خوشبختانه اخیرا به میزان زیادی گوشت استرالیایی وارد کشور شده که امیدوار هستیم با توجه به این مساله افزایش قیمتی نداشته باشیم.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اضافه کرد: از دو روز قبل(روز یکشنبه) صنوف نیز وارد چرخه توزیع گوشت های استرالیایی وارداتی در سطح شهر شده اند.

ملکی درباره اینکه مگر قبلا گوشت استرالیایی وارد نمی شد؟ گفت: الان میزان واردات افزایش یافته چراکه گوشت استرالیایی مرغوب تر از نوع آسیای میانه آن است.

کد مطلب 4052957

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