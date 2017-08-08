بدترین شروع تبریز در فوتبال/ طلسمی که از لیگ برتر به لیگ یک رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال تبریز روزهای خوبی را سپری نمی‌کند و نماینده‌های این شهر در دو لیگ برتر و دسته اول تا کنون هیچ توفیقی در کسب امتیاز نداشته‌اند. تراکتورسازی با یحیی و گسترش با لوکا در مجموع چهار بار به میدان رفته‌اند که چهار شکست حاصل این چهار بازی بوده است تا این دو تیم به همراه سپیدرود، دیگر تیم بدون امتیاز لیگ در قعر جدول رده بندی قرار داشته باشند.

تراکتورسازی که محروم از نقل و انتقالات بود و به همین دلیل در ساختار دفاعی‌اش با مشکلاتی مواجه است، لیگ را با یک شکست خارج از خانه مقابل استقلال خوزستان آغاز کرد و در هفته دوم هم این تیم در خانه خودش مغلوب پرسپولیس شد تا با دو شکست متوالی دستش از امتیاز کوتاه مانده باشد.

گسترش فولاد هم با لوکا بوناچیچ دو شکست سنگین خانگی و خارج از خانه را مقابل پارس جنوبی جم و ذوب آهن تحمل کرد تا با ۷ گل خورده، یک گل زده و بدون امتیاز شرایط نا به سامانی را در آغازین هفته‌های لیگ برتر داشته باشد.

در حالی که تیم‌های لیگ برتری تبریز با شرایط مناسبی کار خود را آغاز نکردند، تبریز در لیگ یک هم با دو شکست کارش را آغاز کرد که یکی از آنها هم شکست خانگی بود. در حالی شهرداری تبریز که به تازگی از لیگ دو به لیگ یک سقوط کرده در خانه خود با یک گل مغلوب مس کرمان شد که دیگر نماینده این شهر در مسجد سلیمان متحمل شکست سنگینی شد.

حاصل ۶ بازی ۳ تیم تبریزی در لیگ خلیج فارس و جام آزادگان ۶ شکست، ۱۴ گل خورده و فقط ۲ گل زده است تا به این نتیجه برسیم که تبریز بدترین شروع فوتبالی را داشته است.