به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، این بسته‌ها، بسته‌های آلفاپلاس مدت دار ۳ ماهه، ۶ ماهه و یک‌ساله با قیمت مناسب هستند که پرحجم‌ترین و متنوع‌ترین بسته‌های اینترنت بازار به شمار می‌آیند.

مشترکین می‌توانند بسته‌های بلند مدت را هم به صورت نقدی با کارت بانکی از طریق سامانه #۱* و هم از طریق تمامی درگاه‌های خرید مانند سامانه «همراه من» و #۱۰۰* خریداری کنند که هزینه خرید بسته‌های بلند مدت همانند سایر بسته‌های آلفاپلاس، برای مشترکین دائمی روی قبض آمده و برای مشترکین اعتباری از شارژ کسر خواهد شد.

مشترکین می‌توانند در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز از ترافیک خود بدون محدودیت استفاده کنند.

بسته‌های آلفاپلاس بلند مدت جدید، دارای رزرو خودکار هستند.

همراه اولی‌ها می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بسته‌های جدید و نحوه خرید آنها به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.