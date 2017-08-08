افزایش ۴۵ درصدی قیمت مواد اولیه آهن در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد آزاد در حاشیه نشست روسای اتحادیه های صنفی آهن فروشی سراسر کشور افزود: افزایش قیمت مواد اولیه سبب صدور این کالا به بازارهای بین المللی شده اما هنوز رونقی در بازار داخلی ایجاد نشده است.

وی با اشاره به تعطیلی بیش از ۱۴۰۰ واحد صنفی آهن فروشی از ۳ هزار واحد موجود در تهران گفت: ۲۰ هزار واحد صنفی آهن فروشی در کشور فعال هستند که مالیات بر ارزش افزوده آنان را با مشکل مواجه کرده است.

رییس اتحادیه آهن فروشان دریافت مالیات بر ارزش افزوده را در ۳ مرحله واردات، کارخانه و بورس ؛ سبب بروز مشکلات عدیده برای این بخش اعلام کرد و ادامه داد : براساس اصلاحات انجام شده آهن فروشان از ۱۰۰ درصد معاملات سالانه ۹۴ درصد را به عنوان اعتبار خرید در مراحل قبل پرداخت می کنند و برای ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهند کرد.

آزاد گفت: از این پس برای مثال هر یک میلیارد تومان فروش ، برای ۶ درصد ان مالیات بر ارزش افزوده می دهند که ۹ درصد ۹۰ میلیون تومان هم ۵ میلیون و۴۰۰ می شود.