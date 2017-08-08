مجلس به وزرای کارآمد و متخصص رای بالا می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در برنامه بهارستانِ رادیو گفتگو با موضوع «ویژگیهای کابینه دوازدهم» اظهار کرد: کابینه باید قدرتمند، توانمند، اثرگذار، تحولگرا، کارآمد و عملگرا باشد. وقتی به گذشته برمیگردیم عملکرد وزارتخانهها بهویژه وزارتخانههای اقتصادی نشان میدهد که باید به وضع معیشت توجه ویژه نشان دهیم و یک وزیر اثرگذار که بتواند با همکاری مجلس خروجی کار مثبتی داشته باشد و مشکلات اقتصادی را برطرف کند. لذا وزرایی که قرار است انتخاب شوند و کابینهای قرار است تشکیل شود، حتما باید عملگرا، تحولگرا و ریسکپذیر باشد تا بتوانیم بهروز تغییرات را مشاهده کنیم.
وی ادامه داد: در گذشته شیرینی اثرگذار بودن وزارتخانههایی مانند بهداشت و درمان در کام مردم باقی مانده و مردم لذت آنرا احساس کردند اما در برخی وزارتخانهها مانند اقتصاد، تحولگرایی مشاهده نشد. فارغ از هر نوع گرایش حزبی، رئیسجمهور در کابینه جدید باید نیروهایی را معرفی کند که بتوانند اثرگذار باشند و در حوزه وزارتی خود نقشآفرینی کنند.
خجسته اضافه کرد: وزیر باید تخصص در زمینه وظایف محوله را داشته باشد نه اینکه چهار سال بماند تا کار یاد بگیرد. وزارتخانه محل آزمون و خطا نیست. باید از نیروهای کارآمد، توانمند، متخصص و متعهد در راس وزارتخانهها استفاده کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین بیان کرد: مردم با حضور بالای ۷۰ درصدی در انتخابات، نشان دادند که حامی نظام و دولت هستند، لذا دولت باید با یک کابینه قدرتمند و اثرگذار، جواب حضور مردم را بدهد. جامعه دیگر بیش از این کشش ندارد. با فشارهای مختلف از جمله اقتصادی، نمیتوانیم بپذیریم وزیری بیاید و چند سال در رکود وزارتخانهای را اداره کند. انتظار مردم از دولت و رئیسجمهور این است که افرادی را برای کابینه انتخاب کند که جوان بوده و همت و توان نقشآفرینی و روحیه جهادی داشته باشند و وزارتخانه را از حالت رکود و روزمرگی خارج کند. هر گاه وزیری قدرتمند ورود پیدا کند، وزارتخانه حرکت میکند.
وی در ادامه درباره نوع تعامل دولت و مجلس در بررسی وزرای پیشنهادی برای گرفتن رای اعتماد حضور در کابینه دوزادهم، گفت: سیاست مجلس، حمایت از دولت است و حتما اینکار را خواهیم کرد اما دولت هم باید با فاکتورهای موردنظر مردم و نمایندگان، وزرای کابینه را معرفی کند. وقتی موقعیت خود را در منطقه نگاه میکنیم، متوجه میشویم که نیاز به کار بیش از حد داریم که جبران مافات کنیم. لذا فارغ از هر نوع گرایشی، اگر افراد قدرتمند، کارآمد، متعهد و متخصص که دنبال کار مردم هستند معرفی شوند، مجلس به آنها رای بالا خواهد داد.
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