به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و امور محافل سازمان سینمایی حوزه هنری گفت: مراسم بزرگداشت مجید انتظامی روز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه جاری با حضور هنرمندان، سینماگران، مدیران فرهنگی و اهالی رسانه در تالار سوره حوزه هنری برگزار می شود.

وی ادامه داد: این حرکت به پاس خدمات ارزنده و خلاقیت‌های ماندگار وی در جهت پاسداشت کارنامه درخشان و غنی مجید انتظامی و حضور و جایگاه تاثیرگذار وی در عرصه موسیقی سینما بویژه، سینمای انقلاب و دفاع مقدس طراحی شده است.

به گفته وی، مجید انتظامی در سینمای ایران تنها یک نام و یک کارنامه نیست. ملودی‌های وی، صدای مردمان یک سرزمین است. صدای عشق، اعتقاد و باور آنها. حضور او در سینمای ایران، کهکشانی از نور، شور، خلاقیت و خاطره آفریده است و سازمان سینمایی حوزه هنری به پاس این حضور درخشان و این اثرگذاری ماندگار فضایی را فراهم می‌سازد تا از چندین دهه تلاش و خلاقیت مجاهدانه این هنرمند قدردانی کند.

مدیر روابط عمومی و امور محافل سازمان سینمایی حوزه هنری تاکید کرد: این هنرمند خلاق که تاریخ معاصر را با تمام روح و جان خویش در تار و پود ملودی‌ها، نغمه‌ها و قطعه‌های موسیقی درهم تنیده و پژواک هوش و جسارتش در لایه لایه ذهن و ضمیر سینما دوستان و عاشقان هنر این دیار خانه کرده است.

وی با اشاره به برنامه تجلیل گفت: برنامه‌های متنوعی برای این مراسم پیش‌بینی شده است.

عشیری با بیان اینکه انتظامی یکی از تاثیرگذارترین آهنگسازان حال حاضر کشور است که نزدیک به ۱۰۰ موسیقی فیلم و حدود ۱۰ موسیقی صحنه‌ای نوشته است گفت: کمتر هنرمندی را سراغ داریم که از چنین گستره وسیعی از فعالیت برخوردار باشد. موسیقی آثاری چون «آژانس شیشه ای»، «روز واقعه»، «از کرخه تا راین»، «ترن»، «دوئل»، «سردار جنگل»، «عقاب ها»، «مریم مقدس»، «کانی مانگا»، «بوی پیراهن یوسف» و ده ها فیلم سینمایی دیگر، یا موسیقی سریال هایی چون «تنهاترین سردار»، «مردان آنجلس»، «شیخ بهایی»، «کلاه پهلوی» گوشه‌هایی از کارنامه این هنرمند بزرگ است.