توزیع ۱۲ دستگاه آبشخوار فلزی در مراتع استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، نصرتالله اکبری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازههای ابشخوار نوین فلزی با هدف افزایش دوام، ارتقای سطح بهداشت و افزایش سرعت نصب، جایگزین آبشخوارهای سنتی سیمانی در مراتع استان مرکزی خواهند شد.
وی با اشاره به بهبود زیرساختهای مرتعی و تسهیل امور دامداران در راستای مدیریت بهتر مراتع بر اساس تعهدات اجرایی سال جاری، افزود: ۱۲ دستگاه آبشخوار فلزی از محل اعتبارات ملی و استانی مرتع در تمامی شهرستانهای استان مرکزی توزیع میشود.
اکبری با بیان اینکه هزینه ساخت هر واحد از این آبشخوارها ۲۵۰میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در مجموع مبلغ سه میلیارد ریال برای ساخت و توزیع این ۱۲ پروژه در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره امور مراتع استان در خصوص نحوه توزیع این تجهیزات تصریح کرد: این آبشخوارها به ۱۲ طرح مرتعداری احالهشده اختصاص یافته و بهرهبرداران آنها دامداران مستقر در محدوده همان طرحها هستند به گونهای که در هر شهرستان یک دستگاه در قالب طرحهای مرتعداری توزیع میشود.
وی با اشاره به تداوم روند حمایتی از دامداران یادآور شد: سال گذشته نیز ۱۸ دستگاه آبشخوار در استان توزیع شده بود که با احتساب ۱۲ دستگاه جدید سال ۱۴۰۴، مجموع آبشخوارهای توزیعشده در این قالب به ۳۰ دستگاه میرسد.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای فنی سازههای فلزی نسبت به نمونههای سنتی اشاره و گفت: پیش از این، آبشخوارها با مصالحی نظیر سنگ، سیمان و آجر احداث میشدند که در اثر نوسانات دمایی دچار تخریب شده و نیازمند بازسازی مکرر بودند.
وی ادامه داد: سازههای فلزی جدید علاوه بر سرعت بالا در نصب، قابلیت جابجایی در صورت نیاز مرتع، شستشوی آسانتر و تأمین آب بهداشتیتر را برای دام فراهم میکنند.
رئیس اداره امور مراتع استان مرکزی با ارائه آماری از بخش دامداری افزود: در حال حاضر ۴۱ هزار خانوار دامدار در سطح استان فعالیت دارند که تاکنون برای ۴۸۷۰ فقره از آنها پروانه چرا صادر شده است و تجهیز این قشر نیازمند استمرار توسعه زیرساختهای مرتعی است.
اکبری در باره فرآیند دریافت این تجهیزات گفت: فرآیند تحویل آبشخوار مستقیماً با «طرح مرتعداری» گره خورده است، از این رو دامداران متقاضی باید ابتدا از طریق نظام مهندسی کشاورزی نسبت به تهیه طرح مرتعداری اقدام کنند تا پس از طی مراحل قانونی، آبشخوارهای فلزی متناسب با تعداد و موقعیتهای پیشبینیشده در طرح، در اختیار آنان قرار گیرد.
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