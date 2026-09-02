پرونده عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته روی میز تعزیرات گیلان

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته (مربا) در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی شهرستان رودبار مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر حکم به معدوم‌سازی کالا، متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ادامه داد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در جریان بازرسی از این واحد صنفی، کالاهای تاریخ مصرف گذشته را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

امینی تأکید کرد: نظارت بر واحدهای صنفی و برخورد قانونی با عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ سلامت جامعه ادامه خواهد داشت.