اهداء ۱۵۰ فقره جهیزیه به نوعروسان نیازمند در دهه کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، مصطفی خاکسار قهرودی اظهار کرد: در ایام دهه کرامت ضوی و به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی ۱۵۰ فقره جهیزیه به مبالغ ۵۰۰ تا ۲ میلیون تومان را تهیه به زوج‌های محروم و یتیم اهدا کرد.

وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی توجه ویژه‌ای به تشکیل و تحکیم خانواده دارد، بیان کرد: این نهاد تلاش می‌کند تا با تهیه کمک جهیزیه برای زوج‌های جوان به ویژه خانواده‌های محروم و نیازمند گامی تاثیرگذار در شروع زندگی آنها بردارد.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی ادامه داد: همچنین معاونت امداد با همکاری و مشارکت سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی دوره های مهارت زندگی، مهارت برقراری ارتباط، خانه داری را ویژه این گروه از زوج‌های جوان برگزار می‌کند.

خاکسار خاطرنشان کرد: این معاونت در ایام دهه با برکت کرامت ۹۰۰ بسته ارزاق غذایی شامل برنج، روغن، حبوبات، ماکارانی را تهیه و بین خانواده‌های نیازمند و مستضغف مناطق محروم استان خراسان رضوی توزیع کرد.

وی اجرای برنامه‌های محرمیت زدایی، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم، عیادت از بیمار محروم و نیازمند را برخی دیگر از خدمات معاونت امداد آستان قدس رضوی در ایام دهه کرامت دانست.