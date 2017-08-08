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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

با حضور ایران‌شناسان چینی؛

«شب ایران و چین» در تهران برگزار می‌شود

«شب ایران و چین» در تهران برگزار می‌شود

همزمان با سفر چند تن از استادان ایران‌شناس چین به ایران، مراسمی با عنوان «شب ایران و چین» در کانون زبان پارسی (بنیاد موقوفات محمود افشار) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجا که روابط فرهنگی دیرینه دو کشور ایران چین و حوزه زبان فارسی و ترجمه ادبیات فارسی به زبان چینی همواره مورد توجه دانشجویان و استادان زبان فارسی بوده است و همزمان چند تن از استادان ایران شناس چین به ایران سفر کرده‌اند، شبی به همین مناسبت در کانون زبان پارسی (بنیاد موقوفات محمود افشار) نوزدهم مردادماه برپا می‌شود.

در شب ایران و چین، سخنرانان درباره موضوعات زیر صحبت خواهند کرد: چی کای یو/ ایران شناسی در چین و چگونگی ارتقا سطح آن، چن جون خوا/ آشنایی با ایران شناسی دانشگاه جنوبغربی چین، یو گویی لی/ ضرورت تبادلات فرهنگی ایران و چین، آزاده باقری/ شناخت طرح یک کمربند یک جاده با رویکرد چینی و سید جواد حسینی/ ایرانشناسی در چین بموازات چین شناسی در ایران.

در این مراسم همچنین چند شعر به زبان چینی توسط بنین واصف قرائت خواهد شد.

مراسم «شب ایران و چین» در ساعت پنج عصر روز پنجشنبه ۱۹ مرداد در کانون زبان پارسی واقع در خیابان ولی عصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، پلاک ۱۲، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، برگزار می‌شود.

کد مطلب 4053202

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