به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه دیدار سوپرکاپ اروپا بین تیم‎های فوتبال منچستریونایتد و رئال مادرید، مورینیو که در حال حاضر هدایت شیاطین سرخ را به عهده دارد و زمانی هم سرمربی رئال بوده، از دورانی که در مادرید حضور داشت، صحبت کرد.

سرمربی پرتغالی در واقع به تیم سابقش طعنه زد و گفت: وقتی من به آن تیم رفتم، آن‌ها با تمام تاریخ فوق‎العاده ‏ای که داشتند حتی در لیگ قهرمانان به یک چهارم نهایی هم نمی‏ رسیدند. زمانی که من رفتم در سه نیمه نهایی پشت سر هم حضور پیدا کرده بودیم.

از زمان جدایی از رئال، مورینیو هرگز در دیداری رسمی مقابل این تیم قرار نگرفته بود، اما قرار است این اتفاق بیافتد.

مورینیو در این باره هم گفت: در مادرید با هیچکس مشکلی ندارم چون دیگر با آن‌ها کار نمی‌کنم. هیجان‎زده‎ام که قرار است در سوپرکاپ حضور داشته باشم، قرار است مقابل قهرمان اروپا بازی کنیم و حریفمان تیمی است که در تاریخ بیشترین قهرمانی لیگ قهرمانان را کسب کرده است.