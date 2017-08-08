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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

در جلسه امروز مجلس صورت گرفت؛

انتقاد از عدم حضور علمای اهل سنت در مراسم تحلیف

انتقاد از عدم حضور علمای اهل سنت در مراسم تحلیف

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس از عدم دعوت از علمای اهل سنت در مراسم تحلیف انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در نطق میان دستور با اشاره به وعده های انتخاباتی روحانی گفت: با توجه به وعده های زمان تبلیغات ریاست جمهوری، مردم اهل سنت و کردستان انتظار داشتند که نخبگان اهل سنت و کرد در کابینه جای داشته باشند اما متاسفانه حتی یک وزیر از میان اهل سنت و مردم کردستان انتخاب نشد.

عضو فراکسیون اهل سنت اظهار داشت: در روز تحلیف از جمعیت چند میلیونی اهل سنت حتی یک نفر هم دعوت نشد و علمای اهل سنت مورد توجه قرار نگرفتند.

بیگلری گفت: انتظار داریم حداقل در انتخاب معاونان وزرا از نخبگان کردستاتن و اهل سنت استفاده شود و همچنین حضور زنان در کابینه مورد انتظار ماست.

بیگلری با اشاره به مشکلات فرهنگیان گفت: انتظار داریم دولت در انتخاب وزیر آموزش و پرورش حساسیت ویژه ای به خرج داده و فردی را معرفی کند که بتواند گوشه ای از مشکلات فرهنگیان را برطرف کند.

وی ادامه داد: گاها برخی فیلم ها در مورد کرد و کردستان ساخته می شود که پیام درستی را به مردم منتقل نمی کند. از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار داریم این موضوع را حل کنند.

در ادامه منصور مرادی نماینده مردم مریوان در نطق میان دستور گفت: آقای روحانی اهل سنت در هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری به شما رای بالایی دادند اما در مراسم تحلیف حتی از یکی از علمای اهل سنت دعوت نشد و جای بزرگان اهل سنت خالی بود.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس با اشاره به اظهارات روحانی مبنی بر اینکه شهروند درجه دوم نداریم، گفت: دلیل عدم استفاده از نخبگان اهل سنت و کرد در کابینه چیست؟ فارغ التحصیلان لیسانس و فوق لیسانس در حوزه انتخابیه ما کوله بری می کنند.

کد مطلب 4053267

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