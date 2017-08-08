انتقاد از عدم حضور علمای اهل سنت در مراسم تحلیف

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در نطق میان دستور با اشاره به وعده های انتخاباتی روحانی گفت: با توجه به وعده های زمان تبلیغات ریاست جمهوری، مردم اهل سنت و کردستان انتظار داشتند که نخبگان اهل سنت و کرد در کابینه جای داشته باشند اما متاسفانه حتی یک وزیر از میان اهل سنت و مردم کردستان انتخاب نشد.

عضو فراکسیون اهل سنت اظهار داشت: در روز تحلیف از جمعیت چند میلیونی اهل سنت حتی یک نفر هم دعوت نشد و علمای اهل سنت مورد توجه قرار نگرفتند.

بیگلری گفت: انتظار داریم حداقل در انتخاب معاونان وزرا از نخبگان کردستاتن و اهل سنت استفاده شود و همچنین حضور زنان در کابینه مورد انتظار ماست.

بیگلری با اشاره به مشکلات فرهنگیان گفت: انتظار داریم دولت در انتخاب وزیر آموزش و پرورش حساسیت ویژه ای به خرج داده و فردی را معرفی کند که بتواند گوشه ای از مشکلات فرهنگیان را برطرف کند.

وی ادامه داد: گاها برخی فیلم ها در مورد کرد و کردستان ساخته می شود که پیام درستی را به مردم منتقل نمی کند. از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار داریم این موضوع را حل کنند.

در ادامه منصور مرادی نماینده مردم مریوان در نطق میان دستور گفت: آقای روحانی اهل سنت در هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری به شما رای بالایی دادند اما در مراسم تحلیف حتی از یکی از علمای اهل سنت دعوت نشد و جای بزرگان اهل سنت خالی بود.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس با اشاره به اظهارات روحانی مبنی بر اینکه شهروند درجه دوم نداریم، گفت: دلیل عدم استفاده از نخبگان اهل سنت و کرد در کابینه چیست؟ فارغ التحصیلان لیسانس و فوق لیسانس در حوزه انتخابیه ما کوله بری می کنند.