هشدار پلیس فتا به کنکوری ها/ کلاهبرداری در پوشش مشاور تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ علی نیک نفس، در خصوص افزایش وقوع برخی از جرائم در برخی از مناسبت‌ها گفت: افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با فریب دادن کاربران و استفاده از مناسبت‌ها و موضوعاتی خاص، که کاربران فضای مجازی را تحت تاثیر قرار می‌دهد همواره به دنبال عملی کردن اهداف مجرمانه خود هستند. برخی از روزها و مناسبت‌ها به سودجویان کمک خواهد کرد تا با سهل انگاری، غفلت و شاید اشتیاق کاربران، اتفاقات مجرمانه‌ای را رقم زده و زمینه کلاهبرداری را فراهم کند.

وی ادامه داد: سایت‌ها و صفحات مشاوره، ثبت نام در کنکور، انتخاب رشته و پرداخت وجوه مورد نیاز در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از جمله مواردی هستند که این روزها بازدید کنندگان بسیاری دارند و همین بازدید بالا زمینه را برای فعالیت مجرمانه فراهم می‌آورد تا کلاهبرداران از کم توجهی و کم دقتی قربانیان نهایت سوء استفاده را کرده و اطلاعات آن‌ها را به سرقت ببرند.

نیک نفس اظهار کرد: با توجه به زمان آغاز انتخاب رشته‌های دانشگاهی امکان وقوع کلاهبرداری در این خصوص متصور است و علت این امر را می‌توان اشتیاق داوطلبان و خانواده آن‌ها برای انتخاب رشته و پذیرفته شدن در دانشگاه دانست.

وی مهمترین موضوع را بهترین انتخاب برای قبولی در دانشگاه اعلام کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود در این ایام شاهد بارگذاری سایت‌ها و کانال‌های مشاوره امور تحصیلی و انتخاب رشته، سایت‌ها و صفحات جعلی که با هدف کلاهبرداری از پذیرفته شدگان با تبلیغات کذب و غیر واقع و البته جذاب کاربران را به سایت‌هایی که درگاه بانکی جعلی (فیشینگ) دارند هدایت کنند.

سرهنگ نیک نفس با بیان اینکه برخی از مشاوره‌های تخصصی در این حوزه مورد تایید سازمان سنجش و وزارت علوم نیست، گفت: برخی از افراد سودجو با راه اندازی سایت‌ها و کانال‌های مشاوره‌ای و انجام انتخاب رشته برای داوطلبین و اخذ مبالغی هنگفت، اقدام به کلاهبرداری نموده که باید دقت داشته باشند دریافت مبالغ بالا تضمینی برای قبولی افراد در رشته‌های مورد نظرشان نخواهد بود و حتی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: گروهی از کلاهبرداران پا را فراتر گذاشته و با ارائه خدمات مبتنی بر ارزش افزوده و اعلام شماره تلفن‌هایی خاص (به ازای هر دقیقه راهنمایی و مشاوره مبالغی بسیار بالا و بدون اطلاع از کاربر کسر می‌شود) یا با ارسال پیامک‌های جعلی افراد را به لینک‌هایی خاص هدایت می‌کنند. لینک‌هایی که برخی اوقات جعلی بوده و با ادعای رایگان بودن یا دریافت هزینه‌هایی کمتر از سایرین و با ظاهری شبیه به سایت‌های اصلی به دنبال سرقت اطلاعات کاربران هستند.

سرهنگ نیک‌نفس در توصیه به کنکوری ها گفت: متقاضیان دانشگاه‌ها مراقب باشند تا در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند و حتما برای دریافت مشاوره در خصوص ثبت نام و انتخاب رشته از مشاوران واقعی کمک بگیرند.

وی تاکید کرد: داوطلبان در مواجهه با سایت‌ها و درگاه‌های بانکی فیشینگ را مد نظر قرار داده تا دچار آسیب و خسارت نشوند. همچنین از در اختیار قرار دادن اطلاعاتی از قبیل شماره پرونده و شماره دواطلبی و سایر اطلاعات به دیگران که امکان هرگونه سوءاستفاده و انجام انتخاب رشته‌ای نامناسب از جانب سودجویان را فراهم می کند، خودداری کنند.