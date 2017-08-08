مهناز افشار در «لس آنجلس- تهران» بازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز افشار در فیلم سینمایی «لس آنجلس- تهران» به کارگردانی تینا پاکروان به ایفای نقش می پردازد. پیش از این حضور ماهایا پطروسیان در این فیلم سینمایی قطعی شده بود.

این فیلم سینمایی هم اکنون در مرحله پیش تولید است و سایر بازیگران آن طی روزهای آتی معرفی می شود.

فیلمبرداری «لس آنجلس- تهران» طبق برنامه ریزی ها قرار است اواخر مرداد ماه آغاز شود.

تینا پاکروان تهیه کنندگی این پروژه را با مشارکت علی حسینی برعهده دارد و نویسندگی آن به صورت مشترک توسط تینا پاکروان و آنالی اکبری انجام شده است.

سایر عوامل «لس آنجلس- تهران» عبارتند از فرشاد محمدی: فیلمبردار، ایمان امیدواری: گریم، مرجان شیرمحمدی: طراح صحنه و لباس، مدیران تولید: مهدی چراغی و روزبه گیلانی، دستیار اول کارگردان: مجتبی وحیدی، دستیار دوم کارگردان: رضا عزیزی، منشی صحنه: سحر عقیقی، صدابردار: امین میرشکاری، عکاس: احمدرضا شجاعی، مدیر تدارکات: آرش مجتهدزاده، مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ و تبلیغات فضای مجازی: آریان امیرخان.