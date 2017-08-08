اسامی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حسین علی امیری معاون پارمانی رئیس جمهور فهرست وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم را به هیات رئیسه مجلس ارائه داد.

در راستای اصل ۱۳۲ قانون اساسی فهرست وزرای پیشنهادی ارائه می گردد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمدجواد آذری جهرمی

وزارت اطلاعات: سیدمحمود علوی

وزارت اقتصاد و دارایی: مسعود کرباسیان

وزارت امور خارجه: محمدجواد ظریف

وزارت آموزش و پرورش: سیدمحمد بطحایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: سیدحسن قاضی زاده هاشمی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علی ربیعی

وزارت جهاد کشاورزی: محمود حجتی

وزارت دادگستری: سیدعلیرضا آوایی

وزارت دفاع و پشتیبانی: امیر حاتمی

وزارت راه و شهرسازی: عباس آخوندی

وزارت صنعت، معدن و تجارت: محمد شریعتمداری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سیدعباس صالحی

وزارت کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی

وزارت نفت: بیژن نامدار زنگنه

وزارت نیرو: حبیب الله بیطرف

وزارت ورزش و جوانان: مسعود سلطانی فر

وزیر علوم در این لیست معرفی نشد و اعلام شد بقیه وزرا بعدا معرفی خواهند شد.

همچنین مسعود پزشکیان گفت: هفته آینده رای اعتماد به وزرا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهند کرد.