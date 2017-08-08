بزرگترین مسابقه تلویزیونی کودکان در شبکه نهال برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه تلفنی «جام نهالی: تابستان داغ» در ادامه روند مثبت مسابقه «شیشمی ها» با هدف افزایش دقت بیشتر در دروس دبستان و نگاهی دوباره به کتاب های درسی در تابستان از شبکه نهال پخش می شود.

مهدی نیک روش تهیه کننده این برنامه گفت: این سری از مسابقات شبکه نهال تحت نام جام نهالی تابستان داغ و برای به دست آوردن جام نهالی طراحی شده اند و شرکت کنندگان در طول روز با شرکت در این مسابقه و پاسخ دادن به سوالات شفاهی و کسب امتیاز لازم، می توانند به مرحله رقابت تلویزیونی راه پیدا کنند.

وی بیان کرد: هر برنامه با تفکیک مسابقه دخترانه و پسرانه با اجرای مریم وطن پور و فرشاد حسن پور برگزار می شود و در هر قسمت ۶۴ نفر از ۴ استان با انتخاب رایانه در مقابل هم قرار می گیرند و به صورت ۲ به ۲ با هم رقابت می کنند و هر شرکت کننده می بایست رقیب پیش رو را حذف کرده و به مرحله بعد برود.

نیک روش گفت: در هر مرحله تعداد شرکت کنندگان به نصف می رسد و تمامی امتیازات توسط رایانه ثبت شده و هر شرکت کننده در هر بخش می تواند امتیاز خود را مشاهده کرده و رقیب خود را بشناسد و برنده مسابقه در پایان برنامه با تماس تلفنی از طرف برنامه امکان انتخاب یکی از ۹ جایزه ویژه جام نهالی را خواهد داشت.

مسابقه جام نهالی از شنبه تا پنجشنبه هر روز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه نهال پخش می شود و لحظات جذابی و پر هیجانی را برای کودکان ایجاد می کند.

این برنامه قصد دارد تابستانی داغ، سرگرم کننده وهمراه با آموزش را برای کودکان کشور بسازد.