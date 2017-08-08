  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

بزرگترین مسابقه تلویزیونی کودکان در شبکه نهال برگزار می شود

بزرگترین مسابقه تلویزیونی کودکان در شبکه نهال برگزار می شود

مسابقه تلفنی «جام نهالی» برای بازخوانی کتاب های مدرسه و با هدف سرگرمی و آموزش از شبکه نهال پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه تلفنی «جام نهالی: تابستان داغ» در ادامه روند مثبت مسابقه «شیشمی ها» با هدف افزایش دقت بیشتر در دروس دبستان و نگاهی دوباره به کتاب های درسی در تابستان از شبکه نهال پخش می شود.

مهدی نیک روش تهیه کننده این برنامه گفت: این سری از مسابقات شبکه نهال تحت نام جام نهالی تابستان داغ و برای به دست آوردن جام نهالی طراحی شده اند و شرکت کنندگان در طول روز با شرکت در این مسابقه و پاسخ دادن به سوالات شفاهی و کسب امتیاز لازم، می توانند به مرحله رقابت تلویزیونی راه پیدا کنند.

وی بیان کرد: هر برنامه با تفکیک مسابقه دخترانه و پسرانه با اجرای مریم وطن پور و فرشاد حسن پور برگزار می شود و در هر قسمت ۶۴ نفر از ۴ استان با انتخاب رایانه در مقابل هم قرار می گیرند و به صورت ۲ به ۲ با هم رقابت می کنند و هر شرکت کننده می بایست رقیب پیش رو را حذف کرده و به مرحله بعد برود.

نیک روش گفت: در هر مرحله  تعداد شرکت کنندگان به نصف می رسد و تمامی امتیازات توسط رایانه ثبت شده و هر شرکت کننده در هر بخش می تواند امتیاز خود را مشاهده کرده و رقیب خود را بشناسد و برنده مسابقه در پایان برنامه با تماس تلفنی از طرف برنامه امکان انتخاب یکی از ۹ جایزه ویژه جام نهالی را خواهد داشت.

مسابقه جام نهالی از شنبه تا پنجشنبه هر روز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه نهال پخش می شود و  لحظات جذابی  و پر هیجانی را برای کودکان ایجاد می کند.

این برنامه قصد دارد  تابستانی داغ، سرگرم کننده وهمراه با آموزش را برای کودکان کشور بسازد.

کد مطلب 4053416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نیکا IR ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
      1 0
      پاسخ
      خیلی خوبه لطفا شرکتم بدید چند بار زنگ زدم و 560 امتیاز دارم
    • ابوالفضل حکیمی IR ۲۰:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی عالیه لطفا سینمایی در جستوجوی نمو راپخش کنید
    • زهرا اینانلو IR ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام به همه ی کسا ایکه شبکه ی نهالو ساختن ازهمینجا دستشونو میبوسم و ازشون تشکر میکنم من خیلی برنامه ی جام نهالی را دوست دارم وهر روز برنامه رو میبینم امید وارم سال های سال امرکنن
    • بنیامین مکسانی IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • امیر مهدی نوروزی IR ۲۱:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام به برنامه خوب نهال من تو مسابقه جام نهالی شرکت کردم وهر شش سوال را درست جواب دادم از کجا بفهمم که لیست استانم که در اومده یا نه؟
    • نسیم بداقلی 12 ساله از هادیشهر IR ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      عالیه ممنون از بابت برنامتون
    • محمد احمدی IR ۰۱:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      با نهایت تشکر از زحمات شما و همان طور ازجام نهالی
    • عطاخلیلی AE ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها