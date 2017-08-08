وزیر پیشنهادی علوم ساعت ۲۱:۳۰ دیشب انصراف داده است

به گزارش خبرنگار مهر، وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای دولت دوازدهم در حالی امروز به مجلس معرفی شدند که نام گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خالی دیده شد.

این در حالی بود که طی روزهای اخیر معرفی علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم قطعی شده بود و حتی محمدفرهادی وزیر فعلی علوم نیز این مسئله را تأیید کرده بود.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پس از پایان جلسه علنی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حتی تا صبح امروز مدیرکل پارلمانی وزارت علوم به ما اعلام کرد که معرفی آقای خاکی صدیق برای وزارت علوم قطعی است اما نمی دانیم چرا هنگام ارائه اسامی وزراء، نام وزیر علوم حذف شده بود.

پس از این بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت معرفی نشدن گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت علوم در نامه امروز روحانی به رئیس مجلس، تصریح کرد: آقای دکتر خاکی صدیق برنامه هایش را به رئیس جمهور ارائه داده بود و این برنامه ها مورد قبول رئیس جمهور قرار گرفته بود اما ساعت ۹:۳۰ دیشب ایشان انصراف خودش را اعلام کرد.

وی درباره علت انصراف وزیر پیشنهادی علوم تصریح کرد: شاید نتوانسته اند با خودشان کنار بیایند. بالاخره مسئولیت وزارت خانه مهمی مانند علوم دشوار است و نیاز دارد که فرد به قطعیت برسد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد زمان معرفی گزینه جدید برای وزارت علوم به مجلس عنوان کرد: امروز به معاون پارلمانی رئیس جمهور پیشنهاد دادیم که شرایطی فراهم شود که رئیس جمهور تا فردا درباره گزینه جدید وزیر علوم به جمع بندی برسد و به مجلس معرفی کند و فکر می کنم که فردا معرفی شود.

نعمتی در پاسخ به این سوال که آیا معرفی نشدن یک وزیر در میان بقیه وزرا خلاف آئین نامه مجلس نیست، اظهار داشت: امروز با چند نفر از حقوق دانان معاونت قوانین مجلس و اعضاء هیئت رئیسه این بحث را داشتیم و با توجه به اینکه در قانون آمده است که رئیس جمهور باید فهرست اعضای دولت را معرفی کند برخی کارشناسان قائل بر این هستند این فهرست می تواند شامل بخشی از اعضای کابینه هم باشد.

وی همچنین از گزینه های جدیدی که ممکن است به جای علی خاکی صدیق برای وزارت علوم معرفی شوند ابراز بی اطلاعی کرد.

اظهارات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حالی است که خاکی صدیق امروز در گفتگو با خبرنگار سرویس حوزه و دانشگاه مهر خبرهای منتشر شده در خصوص انصراف خود را تکذیب کرد و گفت: به عنوان گزینه نهایی برای پست وزارت علوم معرفی خواهم شد.