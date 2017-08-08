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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۵

پیام امیر حیدری به مناسبت روز خبرنگار؛

خبرنگار سرباز خط مقدم جبهه فرهنگ است

خبرنگار سرباز خط مقدم جبهه فرهنگ است

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: خبرنگار سرباز خط مقدم جبهه فرهنگ است که تمام لغات عالم را در اختیار دارد تا برگزیند آن چیزی را که انسان را از پستوهای جهل به سوی دروازه‌های آگاهی هدایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: به راستی چه زیباست اندیشه‌ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه‌ای که در خدمت بیان حق برآید.

خبرنگار سرباز خط مقدم جبهه فرهنگ است که تمام لغات عالم را در اختیار دارد تا برگزیند آن چیزی را که انسان را از پستوهای جهل به سوی دروازه‌های آگاهی هدایت می‌کند و در این راه از بذل جان نیز دریغ ندارد.

هفدهم مرداد ماه روز بزرگداشت عزیزانی است که نوشته‌هایشان طلوع حقیقت و بیان دردهای ناگفته است، اینجانب این روز شکوهمند را به همه خبرنگاران، نویسندگان و روزنامه نگاران، صاحبان اندیشه و قلم در عرصه اطلاع رسانی تبریک و تهنیت عرض کرده توفیق روز افزون این عزیزان را در خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آرزومندم.

امید است با استعانت و توکل به خداوند متعال در انجام رسالت آگاهی بخشی و شفاف سازی و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه موفق و موید باشید.

کد مطلب 4053636
هادی رضایی

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