راهکارهای دولت برای ایجاد ۹۵۵ هزار شغل درسال

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه جهت بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه ششم توسعه گفت: در این جلسه سازمان برنامه دو محور اصلی اجرای برنامه جهت دستیابی به اهداف اصلی و راهبردی را تشریح کرد. بر این اساس رسیدن به رشد ۸ درصدی و ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل از دو هدف جدی برنامه ششم بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه بر این اساس دقیقا مشخص کرده بود برای دستیابی به هدف ایجاد ۹۵۵ شغل در سال باید پیشرفت در بخش های صعت، نفت و کشاورزی چه سهمی داشته باشد.

عضو فراکسیون ولایت مجلس اظهار داشت: بالاترین سهم برای دستیابی به هدف ایجاد ۹۵۵ هزار شغل در سال، سهم وزارت ارتباطات به میزان ۹.۶ درصد و پائین ترین سهم مربوط به وزارت نفت به میزان ۲.۱ درصد بود.

حاجی دلیگانی گفت: برای دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد نیز سهم هر بخش تعیین شده بود که سهم ارتباطات ۱۹.۴ درصد و سهم وزارت نفت ۷ درصد پیش بینی شده بود.

وی افزود: دولت معتقد بود برای دستیابی به این دو هدف باید سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گیرد که سهم سرمایه گذاری دولت در سال ۹۹ هزار میلیارد تومان، سهم اعطای تسهیلات توسط بانک ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، سهم صندوق توسعه ملی ۷۱ هزار میلیارد تومان، سهم بازار سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، سهم سرمایه گذاری شرکت های دولتی ۹۵ هزار میلیارد تومان و سهم سرمایه گذاری بخش مردمی ۲۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

وی تاکید کرد: دولت بالاترین سهم را برای تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی به میزان ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.

حاجی دلیگانی گفت: از دولت خواستیم گزارشی از عملکردش در هر یک از این بخش ها را طی ۱۰ سال گذشته در به مجلس ارائه کند تا بررسی شود آیا ظرفیت تحقق این اهداف وجود دارد یا خیر. دولت نیز قول داد ماهانه گزارشی را در خصوص دستیابی به این اهداف به مجلس ارائه کرده و سامانه الکترونیکی را برای بررسی آنلاین تحقق این اهداف ایجاد کند.