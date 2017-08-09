تفاهمنامه همکاری بین معاونت سیما و مرکز آمار ایران امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، در جلسه ای با حضور مرتضی میرباقری معاون سیما و امیدعلی پارسا رییس مرکز آمار ایران زمینه های همکاری فی مابین بررسی و مقرر شد شبکه های تلویزیونی در جهت ارتقای سواد و فرهنگ آماری کشور، برنامه های متنوعی را روی آنتن ببرند.

در این جلسه رییس مرکز آمار ایران با ارائه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های این مرکز به اهداف بلند مدت آن اشاره کرد و گفت: مرکز آمار ایران تلاش می کند تا با تغییر نظام آماری کشور گام های بلندی در راستای توسعه کشور بردارد.

وی گذر از نظام سنتی آمار را از اهداف میان مدت این مرکز توصیف و بیان کرد: توسعه از اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی است و آمار دقیق از اصلی ترین فاکتورهای برنامه ریزی هر کشور محسوب می شود، مرکز آمار ایران همگام با دیگر نهادها و سازمان ها تلاش می کند تا با راه اندازی نظام آمار ثبتی مبنا، دولت را برای رسیدن به اهداف نظام یاری رساند.

پارسا در ادامه با ارائه تعریفی از نظام آمار ثبتی مبنا اضافه کرد: مبنای آمارگیری در کشور امروزه بر خوداظهاری استوار است؛ روشی پرهزینه که باید به تدریج منسوخ شود. از آنجا که در این روش آمارهای ثبتی وجود ندارد، مرکز آمار موظف است تا در پروسه های مختلف با بهره گیری از آمارگیرها اطلاعات مختلف را جمع آوری کرده و در اختیار نهادهای مختلف قرار دهد.

وی عنوان کرد: در روش سنتی، آمارها به روز نمی شوند و مرکز آمار هر ۱۰ سال موظف است تا با هزینه ای بالا، زمانی را به سرشماری همگانی اختصاص دهد. در حالی که در نظام آمار ثبتی مبنا تمام اطلاعات فردی، مکانی، فعالیت های اقتصادی و... به صورت سیستماتیک ثبت و با تغییر هر فاکتور اطلاعات تغییر می کند.

رییس مرکز آمار ایران اولین قدم برای تغییر سیستم آماری را فرهنگسازی دانست و اظهار کرد: تلویزیون از اصلی ترین ابزارهای فرهنگسازی در کشور به شمار می رود و بخش مهمی از موفقیت مرکز آمار در سرشماری اخیر مرهون همکاری شبکه های سیما بوده است.

پارسا همچنین از معاون سیما خواست تا با تهیه برنامه های متنوع در زمینه آمار و تغییر نظام آماری کشور این مرکز را یاری رساند.

میرباقری معاون رییس سازمان در امور سیما نیز نقش رسانه ملی را در فرهنگسازی بی بدیل دانست و گفت: حتی با وجود فضای مجازی و سایبری مهمترین مرجع اطلاعات و اخبار همچنان رسانه ملی است زیرا در فضای مجازی نمی توان اطلاعات را صددرصد دقیق دانست بنابراین می توان با تبیین فعالیت های مرکز آمار در قالب برنامه های متنوع به نتیجه مطلوب دست یافت.

معاون سیما تغییر مخاطب به بازیگر را از دیگر ملزومات فرهنگسازی در هر موضوعی دانست و افزود: بیان موضوعات متنوع به زبان مردم در تلویزیون شرایطی را فراهم می آورد که مخاطب با موضوع همذات پنداری کرده و همراه شود. به این ترتیب می توان اذعان کرد که بیننده از یک مخاطب منفعل به یک بازیگر فعال مبدل شده است.

میرباقری با اعلام آمادگی در زمینه همکاری با مرکز آمار ایران اضافه کرد: تیمی مجرب از رسانه مامور کار با شما می شود تا اطلاعات تخصصی مرکز آمار به زبان ساده در اختیار بیینده ما قرار گیرد.

وی انعقاد تفاهمنامه فی مابین را فرصت خوبی دانست و گفت: برنامه ریزی های ما معمولا به دو بخش شش ماهه نخست و دوم سال تقسیم می شود. اصولا ۶ ماهه دوم سال به دلیل وجود بینندگان ثابت و شب های طولانی تر از اهمیت بیشتری برخوردار است و شرایطی را مهیا می کند که برنامه های این نیمه از سال بهتر دیده شوند.

در پایان جلسه و با امضای تفاهمنامه سیمای جمهوری اسلامی برای ساخت برنامه هایی با موضوع آمار و ارتقای سواد فرهنگ آماری و دعوت از متخصصان مرکز برای تبیین آمارهای رسمی کشور قول همکاری داد.