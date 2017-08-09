آکادمی اسکار رییسش را عوض کرد/ یک فیلمبردار رییس جدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، انتخابی غیرمترقبه نشان دهنده سلیقه اعضای آکادمی اسکار است که به جای انتخاب لورا درن از شاخه بازیگران، دست به انتخاب جان بیلی از گروه فیلمبرداران زده است.

بیلی ۷۴ ساله که فیلمبردار فیلم‌هایی چون «مردم معمولی»، «ژیگولوی آمریکایی»، «اندوه بزرگ» و فیلم «چگونه یک عاشق لاتین باشیم» در سال ۲۰۱۷ بوده، ساعتی پیش از سوی گروه ۵۴ نفره اعضای هیات رییسه به عنوان رییس بعدی اسکار انتخاب شد.

در حالی که خانم درن به عنوان رییس جدید تصور می‌شد و در دو دهه اخیر در میان رهبران منتخب اسکار جای داشت، گروه مدیران ترجیح دادند از تجربه کسی که در پشت دوربین حضور دارد استفاده کنند. بیلی چهاردهمین سال حضور در هیات مدیره اسکار را پشت سر می گذارد.

بیلی جایگزین مدیر تولید و بازاریابی شریل بون ایزاکس می‌شود که در چهار سال اخیر که تغییرات دراماتیک زیادی در آکادمی رخ داد، سکان رهبری را در دست داشت.

در عین حال آکادمی لوییس بورول هنرمند چهره‌آرا را به عنوان اولین نایب رییس (برای کمیته جوایز و رویدادها) انتخاب کرد. کاترین کندی رییس لوکاس فیلم نیز نایب رییس (کمیته موزه) انتخاب شد. مایکل ترونیک تدوینگر نیز نایب رییس (میراث و تاریخ) انتخاب شد و نانسی آتلی رییس فاکس سرچلایت نیز نایب رییس (آموزش واطلاعات) شد. جیم جیانوپولوس رییس پارامونت خزانه دار و دیوید رابین کارگردان به عنوان دبیر آکادمی انتخاب شدند.

گروه مدیریت جدید باید کار پیشبرد موزه آکادمی را که با بودجه ۴۰۰ میلیون دلاری در دست ساخت است پیش ببرند. این موزه سال ۲۰۱۹ افتتاح می شود.

دوره بعدی مراسم اسکار ۴ مارس برگزار می شود.