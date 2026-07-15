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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵

مالزی: اسرائیلی‌ها را فورا اخراج خواهیم کرد

مالزی: اسرائیلی‌ها را فورا اخراج خواهیم کرد

نخست‌ وزیر مالزی تأکید کرد که مهاجران غیرقانونی به سرزمین های اشغالی فلسطین را فورا از کشورش اخراج خواهد کرد؛ زیرا کوالالامپور این رژیم را به رسمیت نمی شناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «انور ابراهیم» نخست‌ وزیر مالزی در گفتگو با روزنامه «مالای میل» اعلام کرد که کشورش هر یک از اتباع اشغالگر رژیم صهیونیستی که در خاک مالزی بازداشت شود را اخراج خواهد کرد.

نخست‌ وزیر مالزی این اقدام را به دلیل عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی کشورش دانست.

انور ابراهیم در ادامه افزود: همه دستگاه‌ های امنیتی در حال انجام تحقیقی جامع درباره ادعاهایی هستند که از حضور اتباع اسرائیل (مهاجران غیرقانونی به سرزمین های اشغالی فلسطین) در مالزی حکایت دارد.

وی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم چنین وضعیتی رخ دهد؛ اگر اسرائیلی‌ها در داخل کشور یافت شوند، فورا اخراج خواهند شد، چرا که ما رژیم اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم.

کد مطلب 6889186

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