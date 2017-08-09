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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

در مراسم تجلیل از خبرنگاران مطرح شد؛

مردم ایران حامی سپاه هستند

مردم ایران حامی سپاه هستند

قم - سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز مردم ایران حامی سپاه هستند و سپاه سپر بلای توده مردم بوده و برای امنیت مردم هزاران شهید را تقدیم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف در مراسم تجلیل از خبرنگاران که ظهر چهارشنبه به مناسبت روز خبرنگار در قم برگزار شدف گفت: امروز مردم ایران حامی سپاه هستند و سپاه سپر بلای توده مردم بوده و این نهاد برای امنیت مردم هزاران شهید را تقدیم کرده است و دشمن را تا دور دست‌ها تعقیب می‌کند و شهید می‌دهد.

عصبانیت دشمن از سپاه پاسداران

وی بیان داشت: امروز دشمن از دست سپاه پاسداران عصبانی است و دشمن امروز در ضعیف ترین شرایط ممکن است و مردم ایران و نیروهای مسلح در بهترین شرایط ممکن قرار دارند که این امر مورد اذعان دشمنان است.

سردار شریف در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: اولین چیزی که در حوزه اطلاع رسانی اهمیت دارد محتوا است که ما بر اساس وحی الهی سخن می‌گوییم.

وی افزود: امروز در ابزار و رسانه با جهان فاصله داریم و آنان تلاش می‌کنند فرهنگ آمریکایی و غربی را به عنوان یک کالا به جهان منتشر کنند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان داشت: در ۴۰ سال گذشته بر اساس یک رصد آماری به لحاظ خبر و کانون خبری رتبه‌های بالایی داشته‌ایم و این یعنی همه دنیا نگاهشان به ایران است.

کد مطلب 4054655

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