به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف در مراسم تجلیل از خبرنگاران که ظهر چهارشنبه به مناسبت روز خبرنگار در قم برگزار شدف گفت: امروز مردم ایران حامی سپاه هستند و سپاه سپر بلای توده مردم بوده و این نهاد برای امنیت مردم هزاران شهید را تقدیم کرده است و دشمن را تا دور دست‌ها تعقیب می‌کند و شهید می‌دهد.

عصبانیت دشمن از سپاه پاسداران

وی بیان داشت: امروز دشمن از دست سپاه پاسداران عصبانی است و دشمن امروز در ضعیف ترین شرایط ممکن است و مردم ایران و نیروهای مسلح در بهترین شرایط ممکن قرار دارند که این امر مورد اذعان دشمنان است.

سردار شریف در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: اولین چیزی که در حوزه اطلاع رسانی اهمیت دارد محتوا است که ما بر اساس وحی الهی سخن می‌گوییم.

وی افزود: امروز در ابزار و رسانه با جهان فاصله داریم و آنان تلاش می‌کنند فرهنگ آمریکایی و غربی را به عنوان یک کالا به جهان منتشر کنند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان داشت: در ۴۰ سال گذشته بر اساس یک رصد آماری به لحاظ خبر و کانون خبری رتبه‌های بالایی داشته‌ایم و این یعنی همه دنیا نگاهشان به ایران است.