احتمال ریاست مجابی بر سازمان محیط زیست/کلانتری کنارگذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، برخی منابع از تصمیم رئیس جمهور برای معرفی محمد مجابی به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر می‌دهند. طی روزهای گذشته نام عیسی کلانتری به عنوان گزینه نهایی ریاست سازمان محیط زیست اعلام شده بود.

صبح امروز معصومه ابتکار با حکم رئیس جمهوری به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معرفی شد اما حسن روحانی تاکنون گزینه ای را برای جایگزینی ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست معرفی نکرده است.

گمانه‌زنی‌ها تا پیش از امروز از انتخاب قطعی عیسی کلانتری رئیس کنونی ستاد احیای دریاچه ارومیه برای سکانداری سازمان حفاظت محیط زیست کشور حکایت می‌کرد و از میان گزینه‌های طرح شده عملا نام کلانتری گزیده شده بود. با این وجود به نظر می‌رسد شرایطی که کلانتری برای پذیرش این سمت با رئیس جمهوری در میان گذاشته امکان تحقق نداشته و به این ترتیب حسن روحانی رو به گزینه تازه آورده است.

محمد مجابی تا کنون معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت و در بسیاری از مراسم و برنامه‌هایی که معصومه ابتکار حضور نمی‌یافت عملا به جای وی حضور پیدا می‌کرد که نشان از نزدیکی بیشتر وی به ریاست سازمان نسبت به دیگر معاونان ابتکار داشت.

مجابی همچنین نقش مهمی برای تهیه و تنظیم سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایفا کرده بود و در تهیه و تنظیم لوایح متعدد محیط زیستی ارائه شده در سال‌های اخیر از طرف سازمان محیط زیست به مجلس هم نقش پررنگی داشت.