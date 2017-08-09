پرویزیان رئیس شورای سیاستگذاری سومین نمایشگاه تراکنش ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان به نقل از روابط عمومی فابا، اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه تراکنش ایران، به اتفاق آرا، دکتر کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانکها و مؤسسات مالی را به سمت رئیس شورای سیاستگذاری ITE ۲۰۱۷ برگزیدند.
در هشتمین نشست اعضای شورای سیاستگذاری ITE که با حضور جمعی از بزرگان صنعت بانکداری و پرداخت ایران در اوایل مردادماه تشکیل شد، اعضای شورای سیاستگذاری با عنایت به رویکرد ITE مبنی بر توسعه کسبوکار بخش خصوصی در حوزه فناوریهای مالی، انتخاب دکتر پرویزیان را برای رسیدن به اهداف بلند این رویداد به فال نیک گرفتند.
شایان ذکر است یکی از اهداف ITE با محوریت بخش خصوصی، تبدیل آن به بزرگترین رویداد منطقه خاورمیانه در حوزه صنعت بانکداری و پرداخت است که در این راستا، بهرهمندی از ظرفیتهای بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و حمایتهای مقامات اقتصادی و پولی دولت در دستور کار قرار دارد.
این رویدادهمچنین، نگاه ویژهای به استفاده از قابلیتهای شرکتهای استارتاپی و حمایت همه جانبه از ایدههای نوبه منظور ارتقا صنعت و رونق کسب و کار جوانان، خواهد داشت.
سومین نمایشگاه تراکنش ایران(ITE ۲۰۱۷)، دوم الی چهارم آبانماه ۹۶، در محل نمایشگاهی شهر تهران در بوستان گفتگو برگزار میشود.
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