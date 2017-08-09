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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۰

ژنرال «ای کیو سان» به «رادیو جمعه» پیوست

ژنرال «ای کیو سان» به «رادیو جمعه» پیوست

عباس نباتی گوینده و دوبلور پیشکسوت به جمع بازیگران «رادیو جمعه» پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساجد قدوسیان تهیه کننده و سردبیر برنامه «رادیو جمعه» با اعلام این خبر گفت: عباس نباتی از جمله صداهای خاطره انگیز برای مردم است. هر چند وی در دوبله بسیاری از فیلم ها و کارتون ها مشارکت داشته ولی شاید عامه مردم این هنرمند را با نقش ژنرال در کارتون «ای کیو سان» به یاد بیاورند.

قدوسیان تصریح کرد: در «رادیو جمعه» قصد داریم سریالی با محوریت یک ژنرال با اجرای نباتی طراحی کنیم و از آنجایی که نباتی اهوازی است و گویش جنوبی را بسیار زیبا بیان می کند از این توانایی وی نیز در برنامه بهره خواهیم برد. ضمن اینکه نباتی بسیار خوش صدا و توانمند در حوزه خوانندگی هم است و بدون شک صدای او را در طنزآهنگ های «رادیو جمعه» هم خواهیم شنید.

«رادیو جمعه» هر جمعه ساعت ۹ صبح با حضور جمعی از هنرمندان پیشکسوت و جوان از آنتن رادیو ایران پخش می شود.

کد مطلب 4054742
آروین موذن زاده

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