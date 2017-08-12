به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه زیبای دریاچه شهدای خلیج فارس(چیتگر)، شاهد یک مجموعه تفریحی منحصر به فرد به نام «سرزمین شگفت انگیز دریاچه چیتگر» هستیم که دارای مدرن‌ترین و مهیج‌ترین دستگاه‌های تفریحی است.

از ویژگی‌های بسیار مهم این مجموعه امنیت هر دستگاه و داشتن استانداردهای لازم است. ویژگی‌های مختلف و سطح کیفیت کار برابری می‌کند با کشورهای توسعه یافته‌ای همچون انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا این دستگاه‌ها شامل بالاترین سطح استانداردهای اروپا از جمله TUV بوده است که همه روزه شاهد استقبال گسترده مردم از این مجموعه‌ها هستیم زیرا این مجموعه همه روزه قبل از شروع یک روزه کاری، تمامی دستگاه ها توسط افراد متخصص بازرسی مستمر می‌شود تا امنیت را برای مخاطب به طور کامل تامین کند.

همچنین یادآور می‌شویم تمامی دستگاه‌ها و تجهیزات از ابتدای روند تولید در کارخانه، تا نصب و اجرا در ایران همگی مورد تائید موسسه بازرسی و استاندارد ایران بوده و دارای گواهینمامه بهره‌برداری از سازمان ملی استاندارد ایران هستند.

هدف اصلی از راه‌اندازی این مجموعه در این مکان ضرورت نیاز جامعه به تفریحات مدرن و سالم و نیز ایجاد شادی و نشاط در جامعه بوده که نتیجه آن کاهش استرس و آسیب‌های اجتماعی است.

این مجموعه شامل دستگاه‌های متنوع و هیجان انگیز واقع در ضلع شمال، شرق، غرب دریاچه چیتگر بوده که مناسب برای تمامی افراد خانواده با هر سنی و سلیقه‌ای است.

دستگاه‌های موجود «سرزمین شگفت انگیز دریاچه چیتگر» به شرح زیر است:

ضلع غرب: سافاری پارک وحشت، ماشین کوبنده، اسکیت هیجان انگیز U، دستگاه‌های بازی کودکان و شهربازی سر پوشیده

ضلع شمال: هرم هیجان، برج هیجان، پیست پرش

ضلع شرق: چرخ و فلک و بازی‌های کودکان

تمامی علاقه‌مندان می‌توانند جهت استفاده از مجموعه سرزمین شگفت انگیز دریاچه چیتگر واقع در انتهای بزرگراه همت مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن گویای مجموعه به شماره ۲۴۵۵۷ تماس حاصل فرمایند.