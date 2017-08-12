به گزارش خبرگزاری مهر، سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله ای با عنوان « سناریوهای احتمالی فراروی بحران آمریکا و کره شمالی» با قلم «پاتریک کرونین» منتشر کرده است که در آن «پاتریک کرونین» معتقد است سه سناریو پیش روی مقامات امریکا و کره شمالی قرار دارد. ترجمه مقاله پیش روی شماست:

کره شمالی ظاهرا موفق به تولید کلاهک‌های هسته‌ای کوچکی شده است که می‌توانند بر روی موشک‌های بالستیک نصب شوند، بنابراین نقاطی از اروپا و آمریکا در تیررس موشک‌های قاره‌پیمای این کشور خواهند بود. هفته گذشته آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد، کره شمالی تحت فرمان « کیم جونگ اون» کلاهک‌های هسته‌ای کوچکی را ساخته و دارای زرادخانه‌ای با ۶۰ بمب اتمی است.

با توجه به قدرت هسته ای کره شمالی سه سناریو در مورد روابط پیونگ یانگ و واشنگتن در آینده نزدیک مطرح می شود که عبارتند از:

وقوع جنگ سرد

با توجه به تنش های طولانی مدت بین امریکا و کره شمالی و دست یابی پیونگ یانگ به تسلیحات هسته ای، محتمل ترین سناریو وقوع جنگ سرد بین واشنگتن و پیونگ یانگ است. در طی روزهای اخیر، لفاظی های خشونت آمیز میان رهبران امریکا و کره شمالی افزایش یافته که حاکی از ایجاد زمینه های لازم برای وقوع جنگ سرد بین دو کشور می باشد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده امریکا هفته گذشته گفت: اگر کره شمالی به تهدیدات خود خاتمه ندهد، با خشم و آتشی مواجه خواهد شد که جهان تاکنون مانند آن را ندیده است.

در ادامه جنگ لفظی میان آمریکا و کره شمالی، پیونگ یانگ اعلام کرد که برنامه‌اش برای شلیک چهار موشک به سمت قلمرو آمریکا در جزیره گوام به زودی آماده خواهد شد.

«جیمز متیس» وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در پاسخ گفت: پیونگ یانگ در هر جنگی علیه آمریکا و متحدانش به شدت مغلوب خواهد شد.

گفته می شود این لفاظی ها توسط دولتهای پیشین امریکا نیز مورد استفاده قرار می گرفته است تا پیونگ یانگ را از فعالیت های تحریک آمیز بیشتر منصرف کنند. این در حالی است که تهدیدات علیه یک کشور هسته ای می تواند آن کشور را بیشتر تحریک کرده و باعث ایجاد جنگ سرد بین دو کشور شود.

شاید اظهارات «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا سناریو وقوع جنگ سرد بین دو کشور را بیشتر شرح دهد. وی در این ارتباط گفته است: در وضعیت امنیتی ایالات متحده امریکا تاکنون هیچ تغییری ایجاد نشده و در واقع در طی دهه های اخیر میان امریکا و کره شمالی جنگ سرد حاکم بوده است.

وقوع جنگ اتمی

با تشدید تنش ها میان امریکا و کره شمالی ، لفاظی ها میان رهبران هر دو کشور به سرعت افزایش یافته و در پی آن ممکن است رهبران دچار اشتباه شوند و همه چیز از کنترل خارج شود. از این رو سناریو وقوع جنگ اتمی میان کره شمالی و امریکا مطرح می شود. برخی از کارشناسان بر این باورند که کیم جونگ یا ترامپ ممکن است اقدامات غیر قابل تصور انجام دهند و آغازگر جنگ جهانی سوم باشند. بدیهی است هر اقدامی در نزدیکی مرز کره شمالی می تواند تهدیدی علیه منافع پیونگ یانگ محسوب شده و احتمال حمله پیونگ یانگ به جزیره گوام را افزایش دهد. تنها موردی که می تواند باعث آرامش شود این است که هیچ دولت مسلح هسته ای از مخرب ترین تسلیحات علیه دیگری استفاده نخواهد کرد.

کنترل تسلیحات و بازدارندگی

اگر امکان وقوع جنگ اتمی میان پیونگ یانگ و واشنگتن از بین رود، تنش های بلندمدت و جنگ سرد منجر به کنترل سلاح و بازدارندگی خواهند شد. در این صورت دیپلماسی از اهمیت برخوردار شده و طرفین از طریق مذاکره به توافقنامه های صلح و کنترل تسلیحات دست خواهند یافت، همانطور که پس از جنگ جهانی دوم تنش های طولانی مدت و جنگ سرد باعث ایجاد توافقنامه های صلح و بازدارندگی شد. با توجه به اقدامات ایالات متحده امریکا در طی سالیان گذشته، واضح است که واشنگتن خواهان استفاده از دیپلماسی جهت حل بحران کره شمالی بوده و تاکنون با استفاده از توافقات دفاع دوجانبه با متحدان آسیایی خود، اعمال فشار و تحریم ها علیه پیونگ یانگ سعی کرده است این مسئله را حل کند. از سوی دیگر متحدان امریکا نیز خواهان استفاده از دیپلماسی فعال در این مورد و تعامل با پیونگ یونگ می باشند.

سیاست فعلی امریکا در رابطه با کره شمالی در واقع ادامه سیاست های دولتهای پیشین امریکا در ارتباط با این کشور بوده است. باید گفت که دولت ترامپ سیاست مشوق و بازدارنده را با شدت بیشتری نسبت به پیشینیان خود دنبال می کند . دولت فعلی در واشنگتن سعی می کند با اعمال تحریم و فشار علیه چین ، پکن را وادار به انجام خواسته های خود یعنی اعمال فشار بر پیونگ یانگ کند تا از این طریق بتواند برنامه موشکی و هسته ای کره شمالی را کنترل کند.ترامپ هم به رهبران چین هشدار می‌دهد و هم می‌خواهد که آنان از نفوذ خود بر کره شمالی استفاده کنند. کره‌شمالی مشتاق است که نزدیک به چین باشد. چین در نهایت می‌خواهد رژیم کره شمالی حفظ شود. در نتیجه بسیار بعید است چین خواسته های واشنگتن را براورده کرده و متحد خود را تحت فشار قرار دهد.

در نهایت باید گفت که اهداف امنیتی پیونگ یانگ (دولت مسلح هسته ای ) و واشنگتن ( شبه جزیره کره عاری از تسلیحات هسته ای) به شدت مخالف بوده و زمینه برای مصالحه میان دو کشور چندان فراهم نیست. این واقعیت ایالات متحده امریکا و منطقه را در وضعیت بسیار دشواری قرار داده است.

بعد از تقسیم کره در دهه 1950، شبه جزیره کره به یک نقطه اشتعال خطرناک تبدیل شده و تلاش کره شمالی جهت دست یابی به تسلیحات کشتار جمعی و هسته ای وضعیت را خطرناک تر کرده است. اما این وضعیت هنوز قابل کنترل است ورهبران آمریکا باید عاقلانه عمل کرده و از وقوع یک جنگ اتمی مخرب پیشگیری کنند. با توجه به هسته ای شدن پیونگ یانگ، حتی اگر امکان وقوع جنگ اتمی میان کره شمالی و امریکا به صفر برسد، واشنگتن باید خود را برای مواجه شدن با سطح جدیدی از بحران دائمی در آسیا آماده کند.