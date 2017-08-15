هنوز خاطرات بسیاری از آزادگان ثبت و ضبط نشده است

حجتالاسلام محمدعلی انصاری مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیدر امور ایثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برنامههای دفتر ایثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدر سالروز بازگشت آزادگان به کشور اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمثل همه سازمانها و نهادها به ایثارگران خود توجه داشته و دارد. جمعیتی سه هزار و ۲۰۰ نفره از ایثارگر در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامیداریم که یکی از برنامههای مهم دفتر امور ایثارگران توجه به این عزیزان در بحث خدماتی است و مسئله بزرگتر توجه به مسائل فرهنگی و تکریم آنان است.
وی افزود: برای ایثارگران در کنار برنامههای مختلفی در راستای خدمات رسانی و رفاه، برنامههایی برای بهتر شدن و پیشبرد مسائل فرهنگی و روحیه آنان در یک کلمه تکریم و حمایتهای فرهنگی داریم.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیدر امور ایثارگران ادامه داد: یکی از بهترین موقعیتها برای انجام مسئولیت؛ مناسبتهایی مثل روز جانباز، روز شهید و روز سالروز بازگشت آزادگان است. امسال در سالروز بازگشت آزادگان برنامه تکریم ایثار را داریم که از ایثارگران وزارتخانه در این مراسم به طور عموم دعوت میشود و از ایثارگران شاخص تجلیل خواهیم کرد.
برگزاری بزرگداشت سالروز ورود آزادگان با تقدیر از خانواده شهدای مدافع حرم
حجت الاسلام انصاری با اشاره به تجلیل از تعدادی خانواده شهدای مدافع حرم به مناسبت ۲۵ مردادماه بیان داشت: مدافعان حرم امروز سنبل و نمونه دفاع از کشور در خارج از مرزهای ما هستند و دین بزرگی بر گردن ما دارند و وزارت فرهنگ ارشاد خود را مکلف میداند مثل همه مردم و وزارتخانهها از این عزیزان تجلیل کند. قرار است در این مراسم از خانواده چند تن از شهدای مدافع حرم تجلیل شود.
وی با اشاره به زمینههای رشد و انسانسازی اسارت گفت: بیشترین نکتهای که از اسارت و بعد از اسارت و آزادگی در رابطه با درسآموزی و انسانسازی به ذهن خطور میکند روحیه مقاومت و صبر و شکیبایی اسیرانی است که در چنگال دشمن اسیر شدند. همین صبر و استقامت نمونه ایاز اسناد اقتدار کشور است. ما آنچه که از سالهای اسارت آزادگان شنیدیم و میشنویم این است که اینها با همه وجود در زندانهای رژیم بعثی مقاومت کردند، شکیبایی و صبر خود رادر حمایت و دفاع از اسلام و کشورشان نشان دادند خیلیها تا پای شهادت مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند اما ذره ای از اهداف خود کوتاه نیامدند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیدر امور ایثارگران افزود: در کنار صبر و مقاومت درس بزرگ دیگری که از آزادگان گرفتیم این بود که آنان در دوران اسارت همه تلاششان را برای کسب علم و فضیلت و معنویت به کار گرفتند. خیلی از آزادهها زمانی که از بند اسارت آزاد شدند در زمینههای مختلف علمیو معرفتی توانستند به درجات بالایی برسند و امروز تعداد زیادی از آزادهها در بخشهای مختلف در نتیجه همان تلاشها نیروهای اثرگذاری برای کشور هستند.
سینما بهترین زبان هنر برای بیان حقایق اسارت
حجت الاسلام انصاری با اشاره به زبان گویای هنر برای انتقال مفاهیم والای نهفته در اسارت گفت: اصلی ترین هنری که در اسارت و بعد از آن خلق شد هنر خود آزادهها بود. وجود هنرمندانه آنها بالاترین درس برای ملت است اما اگر بخواهیم از نگاه ابزاری و به عنوان یک وسیله ارائه مفهوم آزادگی و مقاومت آزادگان اشاره کنیم امروز هنر سینما و فیلم میتواند بهترین روش برای به تصویر کشیدن مقاومت اسرا باشد البته دیگر زمینههای هنری نیز در بیان حقایق اسارت اثربخش هستند.
وی به میزان تاثیر گذاری آثار تولید شده در موضوع اسارت اشاره کرد و بیان داشت: اظهار نظر در خصوص اینکه تا چه میزان آثار تولید شده اثربخش بوده سخت است. با همه تلاشهایی که انجام شده هنوز جای کار برای ارائه بزرگی آزادگان و نکاتی که میتواند از سالهای اسارت آنها درس باشد برای کشور ما جای کار زیاد است. هنوز خاطرات بسیاری از آزادگان ثبت و ضبط نشده است. یکی از وظایف متولیان فرهنگی ثبت و ضبط خاطرات است و از این خاطرات شنیدنی میشود در زمینههای مختلف کار تبلیغی و فرهنگی مثل نوشتن کتابهای خاطرات، رمانهای خوب، ساخت فیلمهای فاخر و نمایش تاثیر گرفت. تا به امروز کارهایی شده است ولی خیلی از مسیر ما مانده است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیدر امور ایثارگران در ادامه به آثار اثر گذار در موضوع اسارت پرداخت و اظهار داشت: از آثار مربوط به اسارت شاید بتوان گفت دو اثر مکتوب بیشتر در جامعه ما جا افتاده است یکی کتاب «دا» و دیگری خاطرات ثبت و ضبط شده که از مرحوم ابوترابی است. جناب ابوترابی سید آزادگان ما هستند هم وجودشان در اردوگاههای عراق به آزادگان اطمینان و آرامش میداد و هم برخوردهای اخلاقی و اثرگذاری او بر کمتر آزاده ای است که تاثیر مثبت نگذاشتهباشد.
وی با اشاره به نقش حاج آقا ابوترابی در دوران اسارت گفت: آنچه شنیدیم این بود که ایشان نقطه اتکایی برای اسرا بود که با روحیه بالا شخصیتی آرامش بخش داشت و چون درس خوانده حوزه علمیه بود به عنوان استاد اخلاق، همه آزادگان نسبت به ایشان احساس خوبی داشتند.
وی یکی از مسئولیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیرا ترویج فرهنگ ایثار در جامعه دانست و گفت: ما همچون همه بخشهای فرهنگی کشور مثل خود را موظف به ترویج این فرهنگ میدانیم.
شهادت شهید حججی دل هر انسان آزادهای را به درد میآورد
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیدر امور ایثارگران با اشاره به نحوه شهادت شهید حججی تصریح کرد: همه شهدا برای ما عزیز هستند اما امروز دل هر انسان آزاده ای که ذره ای از انسانیت در وجودش هست با دیدن این صحنههای خشنی که داعش و گروههای تکفیری در شهادت شهید محسن حججی به وجود آوردند جریحه دار میشود. جوانی که با همه خلوص برای دفاع از حریم اسلام و انسانیت میرود و وقتی در چنگال خون آشام داعش گرفتار میشود به شهادت میرسد. من هم مثل هر انسانی قطعاً متاثر شدم.
وی دو نکته را در شهادت محسن حججی حائز اهمیت دانست و در اینباره گفت: یکی نهایت خون آشام و خوی درندگی گروههای تکفیری است که در اقصی نقاط دنیا در حال اقدام تروریستی هستند که بویی از انسانیت نبردند. یکی هم نهایت خلوص و پاکی و صفای شهدای ما است که با آغوش باز و با انتخاب خودشان این مسیر را انتخاب کردند و الگویی برای همه شدند. باید جوانان و مردم ما و مردم دنیا از حرکت این شهدا و اخلاص و پایبندی این افراد برای مبارزه با هرگونه خشونت و تروریستها درس بگیرند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیدر امور ایثارگران با اشراه به تاریخچه ایثار در جهان بیان داشت: کلمه ایثار کلمه جدیدی نیست و برای همه آشنا است. در همه ادوار و تاریخ زندگی بشر در همه آیین و ادیان به فداکاران و ایثارگران احترام گذاشته میشد و ماهم به عنوان کشوری که تاریخ دیرینه ای در بین کشورها دارد و از قرنها پیش دین اسلام را پذیرفته است طبیعی است که به ایثار و ایثارگری و فداکاری توجه داریم.
جامعه ایثارگر جامعهای رو به پیشرفت است
وی موهبت وجود ایثار و ایثارگری در جامعه را برشمرد و گفت: اگر ایثار را از جامعه و مجموعه ای بگیرند آن جامعه دچار افت و سکون میشود. نتیجه ایثار و فداکاری جامعه را به حرکت در میآورد و زمانی که انسان به خاطر منفعت دیگران از منفعت خود بگذرد این ایثار تاثیر خوبی در فرهنگ یک جامعه و جمع دارد. اگر همه ایثار را یاد بگیرند و اهل ایثار شوند بسیاری از مسائلی که خلاف زندگی اجتماعی است بروز پیدا نمیکند، شالوده فرهنگ همزیستی داشتن روحیه ایثار و فداکاری است.
حجت الاسلام انصاری در پایان بیان داشت: در هر جمع، جمعیت و کشوری که روحیه ایثار در بین مردم بالاتر باشد آن مجموعه از فرهنگ بالاتر و بهتری برخوردار است امیدواریم فرهنگ ایثار در کشور خودمان هم گسترش و هم توجه بیشتری پیدا کند.
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