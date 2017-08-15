کاروان کلینیک سیار دندانپزشکی در روستاهای محروم میامی مستقر شد

سید عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در راستای اجرای طرح تحول سلامت و باهدف ارتقای سلامت دهان و دندان و ارائه خدمات به مناطق محروم و دور افتاده، از راه‌اندازی کلینیک سیار دندانپزشکی در روستای تلوبین میامی خبر داد و ابراز داشت: در کل کشور ۸۰دستگاه کلینیک سیار دندانپزشکی توزیع و یکی از آن‌ها به حوزه شاهرود و میامی اختصاص یافت که برنامه‌های سلامت دهان و دندان ویژه دانش آموزان زیر ۱۴ سال و مادران باردار ارائه می‌شود.

وی بابیان اینکه هزینه هر دستگاه بالغ‌بر ۳۰۰میلیون تومان است، افزود: در این کلینیک‌های سیار یک دندان‌پزشک و یک دستیار دندانپزشکی خدماتی نظیر معاینه، آموزش بهداشت، وارنیش فلوراید، ترمیم، پر کردن، کشیدن و جرم‌گیری را برای مردم مناطق حاشیه‌نشین و محروم به‌صورت رایگان ارائه می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه ارائه خدمات کلینیک دندانپزشکی سیار می‌تواند شاخص پوسیدگی دندان را کاهش دهد، ابراز داشت: با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به‌ویژه در حوزه دهان و دندان طی چهار سال گذشته شاخص پوسیدگی دندان کاهش یافت و از ۲.۹دندان پوسیده به ۱.۸ در کشور رسید لذا این مهم می‌طلبد تا با آموزش‌های پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی به سمت پیشگیری و ارتقای بهداشت دهان و دندان در کشور گام برداریم.

موسوی در ادامه تصریح کرد: کاروان‌های سیّار دندانپزشکی تحت عنوان موبایل کلینیک به همت وزارت بهداشت می‌تواند به ارتقا کاهش بیماری‌های دندان کمک کند لذا برای پیشبرد ارتقا سطح کیفی خدمات بهداشتی درمانی در مناطق محروم مشارکت و حمایت خیران سلامت می‌تواند در این بخش اثرگذار باشد.

وی افزود: با استقرار این دستگاه سیار به مدت یک ماه در شهرستان میامی – روستای تلوبین خدمات دندانپزشکی به مناطق اطراف این روستا به‌صورت رایگان ارائه می‌شود لذا مردم ساکن در روستاهای میامی از خدمات این طرح بهره‌مند خواهند شد.