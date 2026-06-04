لبخند کرامت بر لب ۱۵۵ نیازمند شاهرودی با خدمات جهادی دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین ذوالفقاری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در محل ارائه خدمات جهادی شاهرود بیان کرد: گروه جهادی مستقر در کلینیک دندانپزشکی مرحوم آیت الله شاهرودی امروز به ۱۵۵ نفر از نیازمندان شهرستان شاهرود خدمات دندانپزشکی ارائه کردند.

وی با بیان اینکه محوریت این طرح با قرارگاه جهادی امام علی علیه السلام و با همکاری کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بود افزود: مددجویان کمیته امداد در این طرح خدمات دندانپزشکی رایگان دریافت کردند.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه این طرح شامل دو بخش معاینه و درمان بود گفت: در مجموع ۳۳۴ نفر تحت پوشش کمیته امداد در این طرح معاینه و ۱۵۵ نفر درمان شدند.

ذوالفقاری با بیان اینکه ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی از جمله بخش‌های این طرح بود تاکید کرد: ارتقاء بهداشت دهان و دندان و همچنین یشگیری از بروز بیماری‌های دهان و دندان از جمله دیگر اهداف این طرح جهادی بود

وی افزود این دست طرح‌های جهادی با هدف کمک به اقشار نیازمند و کمتر برخوردار اقصی نقاط استان سمنان با همکاری گروه‌های جهادی انجام می‌شود