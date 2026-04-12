ارزیابی سلامت دهان و دندان ۱۲ هزار نفر در شهرستان دیّر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اولویت‌های ویژه شبکه بهدشات و درمان شهرستان دیّر در سال گذشته، شناسایی زودهنگام مشکلات دندانپزشکی بوده است که در همین راستا، ۱۲ هزار و ۵۰۹ نفر توسط بهورزان و مراقبین سلامت در خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت مورد معاینه اولیه قرار گرفته و جهت دریافت خدمات تخصصی به دندانپزشکان ارجاع داده شدند.

وی با اشاره به فعالیت کلینیک سیار دندانپزشکی در سطح شهرستان افزود: کلینیک سیار دندانپزشکی با استقرار در مناطق محروم و کم‌برخوردار که دسترسی دشواری به مراکز ثابت دارند، طرح دهگردشی را با موفقیت اجرا کرده است.

ناظمیان پور تصریح کرد: سال گذشته در بخش «بردخون»، هزار و ۱۱۳ نفر به کلینیک دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت سردار شهید بردستانی بردخون مراجعه کرده‌اند که در مجموع هزار و ۴۹۵ مورد خدمت درمانی و پیشگیرانه برای مردم شریف این بخش به انجام رسیده است.

وی افزود: این خدمات صورت گرفته شامل معاینه جامع دهان و دندان، آموزش بهداشت، کشیدن دندان، پالپوتومی، ترمیم، فیشورسیلانت، جرم‌گیری و فلورایدتراپی بوده است.

ناظمیان‌پور افزود: در حوزه پیشگیری، حدود ۵۰ درصد از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان تحت پوشش طرح وارنیش فلوراید رایگان قرار گرفتند. همچنین ۴۴ درصد از کودکان ۳ تا ۶ ساله‌ای که مورد معاینه قرار گرفتند، این خدمت پیشگیرانه را جهت جلوگیری از پوسیدگی دندان دریافت کرده‌اند..



رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر خاطرنشان کرد : تلاش‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر برای ارتقای سلامت در مناطق روستایی نیز ادامه دارد و تیم‌های سلامت دهان و دندان با تمام توان در جهت آموزش و درمان مراجعه کنندگان گام برمی‌دارند.

