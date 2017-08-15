به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از افتتاح و بهره برداری ۱۰ سالن سینمایی به ظرفیت ۱۳۰۰ نفر در باغ کتاب تهران خبر داد و گفت: به زودی این پردیس سینمایی در قالب ۱۰ سالن سینمایی که در مدت سه ماه ساخته شده است با حضور شهروندان به بهره برداری می رسد.

جعفری با اشاره به اینکه سالن اصلی پردیس سینمایی باغ کتاب با دو کاربری سینما و تئاتر است، بیان کرد: این سالن با ظرفیت ۴۸۰ نفر به ارایه خدمات به شهروندان می پردازد.

وی با اشاره به اینکه دومین پرده سینمایی بزرگ کشور در سالن اصلی سینما و تئاتر باغ کتاب است، گفت: با توجه به تعداد سالن های سینمایی و وجود آمفی تئاتر، امکان پخش و اجرای چندین فیلم و تئاتر به طور همزمان در این مجموعه وجود دارد. در سالن های این مجموعه از آخرین استانداردهای سینمایی استفاده شده است و سالن اصلی آن به صورت چند منظوره یعنی سینمایی، آمفی تئاتر، اجرای موسیقی و... مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه باغ کتاب قطب فرهنگی قوی برای شهر تهران محسوب می شود، گفت: موقعیت، امکانات و نوع طراحی سالن های سینمایی این مجموعه، آن را تبدیل به مرکز سینمایی برای جشنواره کودک و نوجوان خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه سالن های سینما و سینما تئاتر در بلوک c باغ کتاب در ۴ طبقه شامل لژ به متراژ ۷۶ متر مربع، سالن همکف به متراژ ۵۲۲ مترمربع و سن سالن به متراژ ۴۰۰ متر مربع است، اظهار کرد: اتاق گریم و کارگردانی انتهای سن به متراژ ۱۴۶ متر مربع و یک باب انباری در زیر سکوهای سالن به متراژ ۱۹۱ متر مربع از دیگر بخش های این مجموعه است.

جعفری با بیان اینکه سالن شماره ۲ واقع در تراز ۱ دارای ۱۹۳ صندلی است، بیان کرد: سالن به متراژ ۲۵۸ متر مربع، اتاق فرمان به متراژ ۲۳ متر مربع از جمله بخش های این سالن به شمار می آید.

وی با اشاره به اینکه سالن شماره ۳، ۴، ۵ و ۶ به ترتیب دارای ۵۰، ۳۰، ۲۹، ۲۳ صندلی است، افزود: فضای حدود ۱۰ متر جهت گیشه نیز در فضای عمومی طبقه همکف بلوک c قرار دارد.