وظیفه افشای چهره مزدور دشمن بر عهده رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف شامگاه امروز در نشست با خبرنگاران خوزستانی اظهار کرد: هیچ رسانهای بدون صاحب نیست و هر رسانهای به صورت طبیعی اهدافی را دنبال میکند؛ هر سرمایهگذاری و یا وقت گذاری در رسانه با نیت خاصی رسانه را راهاندازی و برای تأثیرگذاری روی افکار عمومی و رسیدن به یک هدف خاصی فعالیت میکند.
وی افزود: امروزه تمامی کشورها به موازات داشتن قدرت نظامی، علمی و سایر مؤلفهها به عملیات رسانهای، جریان سازی رسانه و افکار عمومی توجه ویژهای دارند چون اعتقاد دارند که بسیاری از کارها با هزینه و تأثیرات منفی کمتر، قابلیت اجرایی شدن و به اهداف موردنظر رسیدن را دارند.
سردار شریف بیان کرد: تصرف نظامی برای غارت منابع و منافع هر کشور مستلزم کارهای سخت، کشتار، خونریزی، عملیات جنگی و وجود یک شرایط خاص است ولی گاهی مواقع کشورها از طریق همراه کردن افکار عموم با ایجاد چهره مقبول و دوست داشتنی، خودشان را به مردم نزدیک و روی انتظارات و توقعات مردم عملیات رسانهای وسیعی را ساماندهی و با هزینه کمتر دموکراتیکانه تر و بدون آثار و تبعات منفی خاصی به اهدافشان میرسند.
مسئول روابط عمومی کل سپاه ادامه داد: اروپاییها و آمریکاییها در کنار کشورهای بسیاری هنگام هشت سال دفاع مقدس و حمله رژیم بعث به ایران از صدام حمایت میکردند ولی به محض حمله صدام به کویت یک مرتبه احساس کردند که تاریخ مصرف صدام گذشته و محقق کننده اهدافشان نیست؛ بنابراین با جریان سازی رسانهای و روانی اعلام کردند حزب بعث به دلیل به دست گرفتن تجهیزات هستهای قصد عملیات فجیعی دارد و میخواهد بزرگترین جنایت بشری را رقم بزند.
سردار شریف گفت: بالای 80 درصد اروپا و آمریکا از اقدام نظامی آمریکا علیه صدام حمایت کردند و بعد از تهاجم آنها به صدام، کسی اعتراض نداشت و هیچ آثاری از آن تجهیزات هستهای صدام هم نبود ولی جریان سازی برای افکار عمومی با سرعت پیش رفته و کسی یادش نماند که بپرسد چرا غربیها به صدام حمله کردند.
وی بیان کرد: واقعیت روز دنیاست که امروز با تصویرسازی رسانهای از چیزی که هرگز وجود ندارد حرف زده و آن را تائید کنند و یا برعکس آن چیزی که وجود حتمی را دارند، کتمان کنند.
مسئول روابط عمومی کل سپاه اظهار کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، حداقل هر دو سال یک بار انتخابات برگزار شده و با این کار جابجایی قدرت صوت میگرفت ولی این کشور را به عدم رعایت دموکراسی و حقوق بشر متهم میکنند و درعینحال کشورهایی که حتی رنگ صندوق انتخابات را هم به چشم ندیدهاند، مدافع حقوق بشر شناخته شده و در گاهی مواقع نیز در مجامع بینالمللی به عنوان اعضای اصلی پیگیری حقوق بشر هم انتخاب میشوند.
سردار شریف در ادامه با اشاره به اینکه این جابجایی حقوق اصلی و همچنین واقعیات هر کشور، نتیجه تصویرسازی رسانهای است، گفت: همه گزارههای خبری اروپا جهتگیری بسیار خاص، مشخص و روشنی دارند ولی جمهوری اسلامی ایران با داشتن مردمی پایکار، جوانانی غیور، رهبران الهی مثل امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری توانسته ما را از جامعهای که غرق در فساد، تحقیر شده از سوی انگلیس و صهیونیست و وابسته به آمریکا بوده به کشوری مستقل تبدیل کند که امروز به عنوان الگوی الهام بخش برای کشورهای منطقه مطرح است.
وی افزود: وظیفه افشای چهره مزدور دشمن بدون دعوای جریانات سیاسی که خیلی هم بی مزه شده و گاهی منافع ملی و استراتژیک کشور را تحت شعاع قرار می دهد، برعهده رسانه است.
سردار شریف اظهار کرد: سپاه بنا به رسالت، فلسفه وجودی و کارکرد خود همواره مصمم، پایکار به عنوان مجموعه فداکار برای تأمین امنیت و پیشرفت کشور و حامی محرومیت زدایی و درعینحال به معنای واقعی کلمه سپر بلای کشور بوده است. سپاه برآمده از متن فرهنگ انقلاب و جامعه است و همه مردم را صاحبان انقلاب می داند؛ رفتار و عملکرد سپاه و همچنین دغدغه همیشگی اش بر اساس همین مردمداری بوده است. افتخار می کنیم که امروز امن ترین کشور منطقه را داریم و مسئولان ایران در فضایی امن خدماترسانی به مردم را انجام میدهند.
مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: علم مربوط به بشر است و کسی نمیتواند جلوی علمآموزی بشر را بگیرد؛ اگر امروز کشوری در این زمینه ادعایی دارد و حرفی میزند به دلیل دستیابی به سرشاخههای علم هست.
سردار شریف اضافه کرد: کشور ایران نیز طی 20 سال گذشته برای رسیدن به علوم حیاتی، جهش قابلتوجهی داشته و انشا الله با ادامه و تداوم آن به سرعت به سرشاخههای علوم مختلف دست پیدا میکنیم. توانمندی ایران بهگونهای است که بتوانیم از منافع مردم دفاع کنیم و هیچ دشمن کوچک و بزرگی جرات کوچکترین اقدامی علیه این ملت را نداشته و ندارد؛ هرگز در سپاه اجازه نمیدهیم که به این کشور حمله کنند.
وی ادامه داد: اگر قدرت دفاعی کشور را افزایش نمیدادیم قطعاً امکان طمع دوباره وجود داشت. خوندل بسیاری در دوران دفاع مقدس خوردیم و آن زمان قادر به پاسخ دادن سخت در برابر موشکهای دشمن نبودیم ولی امروز به برکت پیشرفتهای حاصل شده و منویات حکیمانه مقام معظم رهبری به مرحلهای رسیدیم که قادر به دفاع از کشور و منافع ملت هستیم.
سردار شریف عنوان کرد: درعینحال که به قدرت نظامی توجه ویژهای داریم باید در حوزه رفاه و معیشت هم به حدی ارتقا داشته باشیم که در شأن نظام جمهوری اسلامی باشد تا کشورهای دیگر ما را در تمامی عرصهها توانمند بدانند.
دلیل سفر برخی مقامات به ترکیه
وی در ارتباط با سفر برخی از مقامات سپاه به کشور ترکیه گفت: به دلیل داشتن مرز مشترک و تحولات جاری منطقه با این کشور نیازمند گفتگو در زمینههای مختلف هستیم. همچنین بخشی از ناامنیهای شمال غرب کشور به دلیل فعالیت گروهکهای تروریستی و تلاش برای ورود آنها به ایران است.
مسئول روابط عمومی کل سپاه در خصوص کاروانهای راهیان نور گفت: خوشبختانه امروزه راهیان نور را در سبد فرهنگی خانوادههای میبینیم و این مسئله برای بسیاری از مردم کشور فرهنگسازی شده است. در سالهای اوایل شروع به کار راهیان نور، آرزوی فرهنگسازی این موضوع را داشتیم ولی بخش عمدهای از مسافران به صورت کاروانی به مناطق میرفتند اما امروزه بسیاری از راهیان نور حتی با ماشینهای شخصی خود به مناطق عملیاتی میروند.
سردار شریف بیان کرد: یکی از رسالتها و مسئولیتهای خود را در حوزه فرهنگی مسئله انتقال ارزشهای دفاع مقدس میدانیم و همه باید پیام حماسه دفاع مقدس را به جوانان امروز منتقل کنیم.
وی بیان کرد: انتقال فرهنگ دفاع مقدس و راهیان نور خیلی خوب است و باید تلاش شود تا از ظرفیتهای این بخش برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصاد خوزستان استفاده کنیم. در گذشته بسیاری از مایحتاج موردنیاز کاروانهای راهیان نور را از خارج از استان میآورند ولی طی سالهای اخیر دیگر این کارها انجام نمیشود.
سردار شریف ادامه داد: طی سالهای اخیر با خرید مایحتاج راهیان نور از خوزستان کمکهای قابلتوجهی به اماکن دولتی، مدارس، اقتصاد و وضعیت معیشتی این استان انجام میشود.
مسئول روابط عمومی کل سپاه توصیه کرد: هنگام انعکاس اخبار و اطلاعرسانی در مورد راهیان نور باید نسبت به بازگو کردن ارتباطات عاطفی، رونق گردشگری، اماکن تفریحی و اقتصادی تلاش مضاعفی داشته باشیم. همیشه نباید بر طبل نارساییها بکوبیم و اگر جایی مدیری یا شخصی کاری خوبی انجام داد باید آن را هم برجسته کنیم. به عنوان نمونه پروژه آبرسانی خوب غدیر در استان خوزستان انجام و بخش اعظمی از آن پیش رفته ولی یک گزارش خوب از آن ندیدم.
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