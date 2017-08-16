به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس در نشست علنی صبح امروز خانه ملت و در ادامه بررسی برنامهها و صلاحیت سید محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات، اظهار داشت: آقای علوی به مقوله امنیت نگاه فرهنگی دارد و عاقل هم کسی است که مسائل امنیتی و سیاسی را به مسائل فرهنگی تبدیل میکند.
وی افزود: وزارت اطلاعات در مبارزه با ضد انقلاب، عملیاتهای بسیار خوبی انجام داده و شناسایی و ضربه زدن به بیش از ۱۲۰ گروه ضد انقلاب در غرب و شرق کشور و آزاد کردن وابسته نظامی ایران در یمن و کشف و خنثیسازی دهها محموله انفجاری ا زجمله دیگر اقدامات اخیر وزارت اطلاعات بوده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آقای علوی فردی مقتدر و در عین حال ولایتمدار است و مجموعه دولت نیز باید به تقویت این بخش توجه کند.
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