به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در نشست علنی صبح امروز خانه ملت و در ادامه بررسی برنامه‌ها و صلاحیت سید محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات، اظهار داشت: آقای علوی به مقوله امنیت نگاه فرهنگی دارد و عاقل هم کسی است که مسائل امنیتی و سیاسی را به مسائل فرهنگی تبدیل می‌کند.

وی افزود: وزارت اطلاعات در مبارزه با ضد انقلاب، عملیات‌های بسیار خوبی انجام داده و شناسایی و ضربه زدن به بیش از ۱۲۰ گروه ضد انقلاب در غرب و شرق کشور و آزاد کردن وابسته نظامی ایران در یمن و کشف و خنثی‌سازی دهها محموله انفجاری ا زجمله دیگر اقدامات اخیر وزارت اطلاعات بوده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آقای علوی فردی مقتدر و در عین حال ولایتمدار است و مجموعه دولت نیز باید به تقویت این بخش توجه کند.