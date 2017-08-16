  1. سیاست
  2. مجلس
۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۰۴

قاضی‌پور در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات؛

علوی به مقوله امنیت نگاه فرهنگی دارد

علوی به مقوله امنیت نگاه فرهنگی دارد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای علوی به مقوله امنیت نگاه فرهنگی دارد و این یکی از ویژگی‌های مثبت اوست.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در نشست علنی صبح امروز خانه ملت و در ادامه بررسی برنامه‌ها و صلاحیت سید محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات، اظهار داشت: آقای علوی به مقوله امنیت نگاه فرهنگی دارد و عاقل هم کسی است که مسائل امنیتی و سیاسی را به مسائل فرهنگی تبدیل می‌کند.

وی افزود: وزارت اطلاعات در مبارزه با ضد انقلاب، عملیات‌های بسیار خوبی انجام داده و شناسایی و ضربه زدن به بیش از ۱۲۰ گروه ضد انقلاب در غرب و شرق کشور و آزاد کردن وابسته نظامی ایران در یمن و کشف و خنثی‌سازی دهها محموله انفجاری ا زجمله دیگر اقدامات اخیر وزارت اطلاعات بوده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آقای علوی فردی مقتدر و در عین حال ولایتمدار است و مجموعه دولت نیز باید به تقویت این بخش توجه کند.

کد مطلب 4060503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها