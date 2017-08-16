وزیر جدید به موسسات مالی اعتباری غیر مجاز رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خضری نماینده مجلس شورای اسلامی در نطق مخالفت خود با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: نامگذاری دو سال پیاپی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به مسئله اقتصاد مقاومتی نشانگر اهمیت بالایی این مسئله است.

وی تصریح کرد: مسئله اولی که در راستای مخالفت با آقای کرباسیان و وضعیت اقتصادی به آن اشاره می کنم، مسئله رکود است، امروز رکود کاری کرده است که مردم دلشان برای تورم تنگ شده است.

خضری گفت: مسئله دیگر موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است که همچنان این مسئله بلاتکلیف است و ما امیدواریم آقای کرباسیان به طور شفاف در این رابطه با مردم صحبت کنند و در این رابطه نهادهای نظارتی بانکی و مالی کشور بسیار ضعیف عمل کرده اند و مردم از این وضعیت گله‌مند هستند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس با بیان اینکه موسسات مختلفی همچون ثامن الحجج، آرمان، کاسپین با تابلوی بانک مرکزی و بر اساس اعتمادی که مردم به نظام و بانک مرکزی دارند، سپرده های مردم را جذب کرده اند، تصریح کرد: مردم در این وضعیت سرشان کلاه رفت و ما امیدواریم این مسئله را وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم و بانک مرکزی بیشتر مورد توجه قرار دهند و تکلیف این مسئله روشن شود.

وی افزود: در بحث مالیات ها، امروز شاهدیم که بخشی از مالیات ها و همچنین سازمان تامین اجتماعی مخرب کسب و کار شده اند و به خاطر بدهی هایی که به بیمه ها دارند، نمی توانند کار خودشان را انجام دهند و در بحث مالیات بر ارزش افزوده هنوز ایده های ما شفاف نیست و تکالیف و وظایف ادارات مالیات بگیر ما هنوز مشخص و روشن نیست.

خضری اظهار داشت: بحث اقتصاد و امنیت دو مقوله ای است که به یکدیگر گره خورده است، آقای کرباسیان یک فرد عملگرا به تمام معنا هستند و انتظار ما از ایشان انتظار بیشتری است و از آنجا که ایشان در برنامه هایشان به طور شفاف اشاره ای به برخی مسائل نداشته اند باید با صراحت برای ما در این رابطه توضیح دهند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس گفت: یکی دیگر از مسائلی که ایشان باید به آن توجه داشته باشند مسئله مرزی ما است، به طور مثال معیشت کولبران و مرزنشینان، آقای کرباسیان در خصوص گمرکات اقدامات خوبی را انجام داده است که باید از ایشان تشکر کنیم و امیدوارم ایشان این مسئله را مدنظر داشته باشند که امنیت پایدار در گرو معیشت پایدار است.