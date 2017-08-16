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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

خضری در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد:

وزیر جدید به موسسات مالی اعتباری غیر مجاز رسیدگی کند

وزیر جدید به موسسات مالی اعتباری غیر مجاز رسیدگی کند

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همچنان بلاتکلیف است و ما امیدواریم آقای کرباسیان به طور شفاف در این رابطه با مردم صحبت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خضری نماینده مجلس شورای اسلامی در نطق مخالفت خود با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: نامگذاری دو سال پیاپی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به مسئله اقتصاد مقاومتی نشانگر اهمیت بالایی این مسئله است.

وی تصریح کرد: مسئله اولی که در راستای مخالفت با آقای کرباسیان و وضعیت اقتصادی به آن اشاره می کنم، مسئله رکود است، امروز رکود کاری کرده است که مردم دلشان برای تورم تنگ شده است.

خضری گفت: مسئله دیگر موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است که همچنان این مسئله بلاتکلیف است و ما امیدواریم آقای کرباسیان به طور شفاف در این رابطه با مردم صحبت کنند و در این رابطه نهادهای نظارتی بانکی و مالی کشور بسیار ضعیف عمل کرده اند و مردم از این وضعیت گله‌مند هستند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس با بیان اینکه موسسات مختلفی همچون ثامن الحجج، آرمان، کاسپین با تابلوی بانک مرکزی و بر اساس اعتمادی که مردم به نظام و بانک مرکزی دارند، سپرده های مردم را جذب کرده اند، تصریح کرد: مردم در این وضعیت سرشان کلاه رفت و ما امیدواریم این مسئله را وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم و بانک مرکزی بیشتر مورد توجه قرار دهند و تکلیف این مسئله روشن شود.

وی افزود: در بحث مالیات ها، امروز شاهدیم که بخشی از مالیات ها و همچنین سازمان تامین اجتماعی مخرب کسب و کار شده اند و به خاطر بدهی هایی که به بیمه ها دارند، نمی توانند کار خودشان را انجام دهند و در بحث مالیات بر ارزش افزوده هنوز ایده های ما شفاف نیست و تکالیف و وظایف ادارات مالیات بگیر ما هنوز مشخص و روشن نیست.

خضری اظهار داشت: بحث اقتصاد و امنیت دو مقوله ای است که به یکدیگر گره خورده است، آقای کرباسیان یک فرد عملگرا به تمام معنا هستند و انتظار ما از ایشان انتظار بیشتری است و از آنجا که ایشان در برنامه هایشان به طور شفاف اشاره ای به برخی مسائل نداشته اند باید با صراحت برای ما در این رابطه توضیح دهند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس گفت: یکی دیگر از مسائلی که ایشان باید به آن توجه داشته باشند مسئله مرزی ما است، به طور مثال معیشت کولبران و مرزنشینان، آقای کرباسیان در خصوص گمرکات اقدامات خوبی را انجام داده است که باید از ایشان تشکر کنیم و امیدوارم ایشان این مسئله را مدنظر داشته باشند که امنیت پایدار در گرو معیشت پایدار است.

کد مطلب 4060634
محمد مهدی ملکی

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