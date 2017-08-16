ایده مشارکت مردم یزد در تامین بودجه انتقال آب/خرید ۳قطار برای یزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی‌نژاد، مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد ظهر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه با تفکر تعاونی بیش از ۲۰ سال توانستیم در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی پابرجا بمانیم، اظهار داشت: بر این باوریم که با استفاده از سرمایه‌های خرد مردم می توان سرمایه‌گذاری‌های کلان کرد و به قدرت کلان اقتصادی رسید.

وی با اشاره به طرح‌های تعاونی که پیشگامان طی سال‌های فعالیت خود در استان یزد اجرا کرده است، عنوان کرد: یکی از جدیدترین مباحث تامین برق از انرژی خورشیدی است.

رضایی نژاد با اشاره به اینکه امروز دنیا در حال حرکت به سمت انرژی های پاک است، افزود: تا مدتی دیگر، خودروها در شهرهای بزرگ نظیر تهران برقی می‌شود بنابراین نیاز به انرژی برق به شکل چشمگیری افزایش پیدا می کند اما نباید به این امید باشیم که برق در نیروگاه‌های بزرگ و با هزینه های میلیاردی و استفاده از سایر منابع انرژی تامین شود.

خرید هر کیلووات برق تولید شده در نیروگاه‌های خورشید به قیمت ۸۰۰ تومان توسط دولت

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد با اشاره به اینکه به دنبال نیازهای جامعه، در بحث انرژی های خورشیدی ورود پیدا کردیم، بیان کرد: دولت اعلام کرد به ازای هر کیلووات برق تولیدشده از نیروگاه‌های خورشیدی ۸۰۰ تومان پرداخت می کند که این رقم در نیروگاه‌های بالای ۱۰ مگاوات قابل توجه است.

رضایی نژاد تصریح کرد: بر این اساس پیشگامان برای ساماندهی و همراهی مردم برای راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی کوچک در خانه‌ها، وارد عمل شده و تلاش می کند با استفاده از سرمایه های مردم، ضمن تولید انرژی برق، برای سرمایه گذاران این بخش ایجاد درآمد کند.

مرکز ایده پردازان در یزد راه اندازی شد

وی همچنین از راه اندازی مرکزی برای فعالیت ایده پردازان خبر داد و گفت: این مرکز برای گردهم آمدن جوانان صاحب ایده راه اندازی شده و تا مبلغ ۲۵ میلیون تومان نیز از آنها حمایت می شود و در این مدت آموزش های ایده پردازی، شرکت داری و .... به آنها آموزش داده خواهد شد و بعد از شش ماه با ثبت شرکت می توانند ضمن آغاز فعالیت رسمی، ایده خود را اجرایی کنند.

رضایی نژاد در مورد بندرخشک نیز بیان کرد: پیش بینی می کنیم ظرف یک ماه آینده، بتوانیم از کل فاز یک این پروژه بزرگ بهره برداری کنیم.

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پیشگامان پیش از این در زمینه اجاره پرواز و افزایش پروازهای یزد وارد عمل شده و شش پرواز را با قرارداد دو شرکت هواپیمایی برقرار کرده بود، اظهار داشت: اکنون قرار است در زمینه حمل و نقل ریلی نیز ورود پیدا کنیم.

بهره برداری از قطارهای جدید با راه اندازی خط دوم راه آهن یزد

وی از خرید سه قطار برای مسیر یزد ـ تهران و برگزاری مزایده آن خبر داد و گفت: این قطارها دارای ۷۰ صندلی وی‌آی‌پی است و با افتتاح خط دوم ریل آهن یزد، این قطارها نیز وارد مدار بهره برداری می شوند.

رضایی نژاد یکی از اقدامات ارزشمند این تعاونی را تولید کاغذ از سنگ برشمرد و افزود: این اقدام در راستای حفظ محیط زیست بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۲ هزار نفر سهامدار پیشگامان هستند، افزود: ۶۰ درصد سهامداران پیشگامان، زنان یزدی هستند.

قصد ورود مستقیم به مقوله سرمایه گذاری در انتقال آب به یزد را نداریم

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد در پاسخ به سئوال مهر در مورد مشارکت پیشگامان در زمینه خط انتقال آب به یزد و تامین بخشی از اعتبار آن اظهار داشت: ما قصد ورود مستقیم به این مقوله را نداریم اما ایده ای در این زمینه ارائه کرده ایم که به نظر می رسد در صورت اجرا، مردم بتوانند در تامین آب تا ۵۰ سال دیگر استان خود سهیم باشند.

وی افزود: پیشنهادی که در این زمینه ارائه داده ایم، اجرای الگوی قدیمی تقسیم حقابه قنات‌های یزد است که هر فرد حقابه ای خریداری می کرد و به اندازه سهم خود از آب بهره برداری می کرد.

رضایی نژاد عنوان کرد: این ایده ساخته و پرداخته و به روزرسانی شده و به مسئولان ارائه شده است که در صورت نیاز و صلاحدید اجرا خواهد شد اما ما به طور مستقیم در این زمینه ورود نخواهیم کرد.

مشارکت مردم ضروری در انتقال آب به یزد یک ضرورت است

وی تاکید کرد: در هر حال پروژه انتقال آب به استان یزد پروژه بسیار بزرگی است اما در عین حال هم اجرای آن جزو الزامات است و هم منابع و اعتبارات دولت محدود است بنابراین مشارکت مردم امری ضروری است.

رضایی نژاد در مورد سرمایه گذاری سرمایه های خرد مردم در طرح های مختلف بیان کرد: تلاش شده در پروژه هایی که ریسک دارد، سرمایه گذاری انجام نشود زیرا در قبال سرمایه های مردم مسئولیت داریم و باید از آن صیانت کنیم.

سرمایه گذاری در پارک شادی یزد با مشکلات حقوقی مواجه شد

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد وضعیت سرمایه گذاری پیشگامان در پارک شادی یزد اظهار داشت: برای سرمایه گذاری و ساماندهی پارک شادی به عنوان بزرگترین شهر بازی یزد برنامه ریزی کردیم اما با مشکلات حقوقی مواجه شدیم.

رضایی نژاد یادآور شد: این پارک به لحاظ فضای پارکینگ و برخی مسائل دیگر مشکلاتی داشت که ورود به آن میسر نشد اما در نظر داریم با راه اندازی یک قطار شهری از یزد به بندرخشک، شرایط و امکانات متنوعی از جمله شهربازی، مرکز خرید، مرکز تفریحی ورزشی و ... در بندرخشک ایجاد کنیم تا مردم بتوانند برای اوقات فراغت خود از این فضا استفاده کنند.