دستگیری شکارچیان غیرمجاز «سرخه حصار»/لاشه قوچ وحشی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان محیط زیست استان تهران، امامعلی یگان زاده اظهار کرد: محیط بانان پارک ملی «سرخه حصار» حین گشت و پایش منطقه با یک گروه شکارچی غیرمجاز برخورد کردند.

وی با اشاره به اینکه مأموران بلافاصله نسبت به دستگیری متخلفان اقدام کردند، افزود: پس از بازرسی خودروی متخلفان لاشه یک قوچ وحشی از شکارچیان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار خاطرنشان کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

بر اساس این گزارش پارک ملی سرخه حصار با بیش از ۹۰۰۰ هکتار مساحت در شرق تهران قرار دارد.